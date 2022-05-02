https://tr.sputniknews.com/20220502/adiyamanda-cadde-ve-sokaklar-su-altinda-kaldi-1056009029.html

Adıyaman’da cadde ve sokaklar su altında kaldı

Adıyaman’da cadde ve sokaklar su altında kaldı

Adıyaman’da, aniden bastıran dolu ve sağanak yağış nedeniyle cadde ile sokaklar sular altında kaldı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T06:54+0300

2022-05-02T06:54+0300

2022-05-02T06:54+0300

türkiye

adıyaman

sel

yağış

sağanak yağış

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Adıyaman’ın kent merkezinde aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı yaklaşık 1 saat sürdü. Şiddetli yağışlardan dolayı kent merkezinde yer alan Atatürk Bulvarının bazı noktaları, hastane caddesi, 2. çevre yolu gibi birçok ana cadde ve sokak sular altında kaldı.Sel sularından dolayı çoğu araç yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde bulunan bir çok ev, iş yeri ve bodrumu ise sular bastı. Sel sularından dolayı arızalanan bir çok araç ise trafik polis ekiplerinin yardımıyla yol kenarına çekildi.

türkiye

adıyaman

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adıyaman, sel, yağış, sağanak yağış