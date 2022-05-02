Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220502/adiyamanda-cadde-ve-sokaklar-su-altinda-kaldi-1056009029.html
Adıyaman’da cadde ve sokaklar su altında kaldı
Adıyaman’da cadde ve sokaklar su altında kaldı
Adıyaman’da, aniden bastıran dolu ve sağanak yağış nedeniyle cadde ile sokaklar sular altında kaldı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T06:54+0300
2022-05-02T06:54+0300
türkiye
adıyaman
sel
yağış
sağanak yağış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1056009004_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_4ac9700eba5de8e1fb6dd01640433a75.jpg
Adıyaman’ın kent merkezinde aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı yaklaşık 1 saat sürdü. Şiddetli yağışlardan dolayı kent merkezinde yer alan Atatürk Bulvarının bazı noktaları, hastane caddesi, 2. çevre yolu gibi birçok ana cadde ve sokak sular altında kaldı.Sel sularından dolayı çoğu araç yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde bulunan bir çok ev, iş yeri ve bodrumu ise sular bastı. Sel sularından dolayı arızalanan bir çok araç ise trafik polis ekiplerinin yardımıyla yol kenarına çekildi.
türkiye
adıyaman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1056009004_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_1566a447fbb4d6b2a95cfe96fa0e4e8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adıyaman, sel, yağış, sağanak yağış

Adıyaman’da cadde ve sokaklar su altında kaldı

06:54 02.05.2022
© İHA / CİHAN KİZİRAdıyaman'da, aniden bastıran dolu ve sağanak yağış nedeniyle cadde ile sokaklar sular altında kaldı.
Adıyaman'da, aniden bastıran dolu ve sağanak yağış nedeniyle cadde ile sokaklar sular altında kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© İHA / CİHAN KİZİR
Abone olTelegram
Adıyaman’da, aniden bastıran dolu ve sağanak yağış nedeniyle cadde ile sokaklar sular altında kaldı.
Adıyaman’ın kent merkezinde aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı yaklaşık 1 saat sürdü. Şiddetli yağışlardan dolayı kent merkezinde yer alan Atatürk Bulvarının bazı noktaları, hastane caddesi, 2. çevre yolu gibi birçok ana cadde ve sokak sular altında kaldı.
Sel sularından dolayı çoğu araç yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde bulunan bir çok ev, iş yeri ve bodrumu ise sular bastı. Sel sularından dolayı arızalanan bir çok araç ise trafik polis ekiplerinin yardımıyla yol kenarına çekildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала