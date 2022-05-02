https://tr.sputniknews.com/20220502/adiyamanda-cadde-ve-sokaklar-su-altinda-kaldi-1056009029.html
Adıyaman’da cadde ve sokaklar su altında kaldı
Adıyaman’da cadde ve sokaklar su altında kaldı
Adıyaman’da, aniden bastıran dolu ve sağanak yağış nedeniyle cadde ile sokaklar sular altında kaldı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T06:54+0300
2022-05-02T06:54+0300
2022-05-02T06:54+0300
türkiye
adıyaman
sel
yağış
sağanak yağış
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Adıyaman’ın kent merkezinde aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı yaklaşık 1 saat sürdü. Şiddetli yağışlardan dolayı kent merkezinde yer alan Atatürk Bulvarının bazı noktaları, hastane caddesi, 2. çevre yolu gibi birçok ana cadde ve sokak sular altında kaldı.Sel sularından dolayı çoğu araç yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde bulunan bir çok ev, iş yeri ve bodrumu ise sular bastı. Sel sularından dolayı arızalanan bir çok araç ise trafik polis ekiplerinin yardımıyla yol kenarına çekildi.
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adıyaman
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adıyaman, sel, yağış, sağanak yağış
Adıyaman’da cadde ve sokaklar su altında kaldı
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Adıyaman’da, aniden bastıran dolu ve sağanak yağış nedeniyle cadde ile sokaklar sular altında kaldı.
Adıyaman’ın kent merkezinde aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı yaklaşık 1 saat sürdü. Şiddetli yağışlardan dolayı kent merkezinde yer alan Atatürk Bulvarının bazı noktaları, hastane caddesi, 2. çevre yolu gibi birçok ana cadde ve sokak sular altında kaldı.
Sel sularından dolayı çoğu araç yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde bulunan bir çok ev, iş yeri ve bodrumu ise sular bastı. Sel sularından dolayı arızalanan bir çok araç ise trafik polis ekiplerinin yardımıyla yol kenarına çekildi.