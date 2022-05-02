Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220502/aksener-bayram-sofrasina-katildi-biz-bu-sofrayi-turkiyede-kuracagiz-insallah-1056019174.html
Akşener ‘bayram sofrasına’ katıldı: ‘Biz bu sofrayı Türkiye’de kuracağız inşallah’
Akşener ‘bayram sofrasına’ katıldı: ‘Biz bu sofrayı Türkiye’de kuracağız inşallah’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Altınpark'ta 'Bayram Sofrası' programına katıldı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T13:55+0300
2022-05-02T13:55+0300
politika
türkiye
iyi parti
meral akşener
ramazan bayramı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1056019149_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_d797a081580bf611acb42edea4b4aba8.jpg
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti tarafından düzenlenen Ankara Altınpark'taki 'Bayram Sofrası' programına katıldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı programda konuşan Akşener, bayram sofrasının hep hayali olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'deki bu kutuplaşmayı, insanların birbirinin karşısına dikilip manevi değerlerimiz üzerinden kavga ettirilmesini bitirecek bir hayalim vardı, o hayalim de bayram sofrasıydı. Bu bayram sofrasında her bir kişinin temsil edildiği, yani klasik bizim çocukluğumuzdaki, gençliğimizdeki anneanne, babaanne evlerinde kurulan ve genellikle kadınların hazırladığı; Edirneli gelin, Karslı damat, Diyarbakırlı, Batmanlı, Siirtli gelin ya da damat, kulağı küpeli kuzen, başı kapalı yeğenlerin, kızların, delikanlıların bulunduğu ve herkesin elinin yiyeceklere uzandığı bir sofra. Bu hayalim benim Türkiye'ye dair bir hayal. Bir ev düşünün; o sofrada güler yüzle, neşeyle ve lezzetle yiyeceklerin eşit bir şekilde paylaşıldığı bir Türkiye hayalimi bugün o ilk adımla o sofrada buluşturan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok az kaldı. Bu sofrayı İYİ Parti olarak biz Türkiye'de kuracağız inşallah" diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1056019149_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_b80372539420f0b4dfe479e65d8b672d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, iyi parti, meral akşener, ramazan bayramı

Akşener ‘bayram sofrasına’ katıldı: ‘Biz bu sofrayı Türkiye’de kuracağız inşallah’

13:55 02.05.2022
© DHAAkşener ‘bayram sofrasına’ katıldı: ‘Biz bu sofrayı Türkiye’de kuracağız inşallah’
Akşener ‘bayram sofrasına’ katıldı: ‘Biz bu sofrayı Türkiye’de kuracağız inşallah’ - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Altınpark'ta 'Bayram Sofrası' programına katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti tarafından düzenlenen Ankara Altınpark'taki 'Bayram Sofrası' programına katıldı.
Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı programda konuşan Akşener, bayram sofrasının hep hayali olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'deki bu kutuplaşmayı, insanların birbirinin karşısına dikilip manevi değerlerimiz üzerinden kavga ettirilmesini bitirecek bir hayalim vardı, o hayalim de bayram sofrasıydı. Bu bayram sofrasında her bir kişinin temsil edildiği, yani klasik bizim çocukluğumuzdaki, gençliğimizdeki anneanne, babaanne evlerinde kurulan ve genellikle kadınların hazırladığı; Edirneli gelin, Karslı damat, Diyarbakırlı, Batmanlı, Siirtli gelin ya da damat, kulağı küpeli kuzen, başı kapalı yeğenlerin, kızların, delikanlıların bulunduğu ve herkesin elinin yiyeceklere uzandığı bir sofra. Bu hayalim benim Türkiye'ye dair bir hayal. Bir ev düşünün; o sofrada güler yüzle, neşeyle ve lezzetle yiyeceklerin eşit bir şekilde paylaşıldığı bir Türkiye hayalimi bugün o ilk adımla o sofrada buluşturan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok az kaldı. Bu sofrayı İYİ Parti olarak biz Türkiye'de kuracağız inşallah" diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала