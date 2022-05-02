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https://tr.sputniknews.com/20220502/ali-babacan-6-genel-baskan-da-farkli-seyler-soyluyor-boyle-bir-tabloda-vatandas-bize-guvenir-mi-1056018483.html
Ali Babacan: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, böyle bir tabloda vatandaş bize güvenir mi?
Ali Babacan: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, böyle bir tabloda vatandaş bize güvenir mi?
DEVA Partisi lideri Babacan, 6 muhalefet liderinin oluşturduğu masayı dağıtacak çıkışı yaptı. Babacan, "6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor. Böyle bir... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T13:33+0300
2022-05-02T13:45+0300
ali babacan
politika
seçim
cumhurbaşkanlığı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masayla ilgili Özlem Gürses'in YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Babacan, "Şimdi 6 partinin ortak Cumhurbaşkanı adayı bugün özelleştirmeyle ilgili ne söyleyecek? Diyelim ki bugün adayımız şu diye açıklasak" diyen Babacan, Özlem Gürses'in gazetecinin "Kılıçdaroğlu bugün 'kamulaştırma' dedi" şeklindeki hatırlatması üzerine şunları söyledi:"Evet belki başka bir genel başkana sorsanız başka bir şey diyecek. Başka genel başkana sorsanız başka bir şey söyleceyecek. Cumhurbaşkanı adayı da başka bir şey söyleyecek. Böyle bir tablo vatandaştan destek alır mı? Böyle bir tablo vatandaşın güvenini oluşturabilir mi? Mümkün değil yani."
https://tr.sputniknews.com/20220430/ali-babacan-secimde-6li-masanin-adayi-buyuk-bir-zafer-kazanacak-1055969341.html
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ali babacan, seçim, cumhurbaşkanlığı

Ali Babacan: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, böyle bir tabloda vatandaş bize güvenir mi?

13:33 02.05.2022 (güncellendi: 13:45 02.05.2022)
© İBB/ONUR GUNALDEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© İBB/ONUR GUNAL
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DEVA Partisi lideri Babacan, 6 muhalefet liderinin oluşturduğu masayı dağıtacak çıkışı yaptı. Babacan, "6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor. Böyle bir tablo güven oluşturabilir mi? Vatandaştan destek alabilir mi? Mümkün değil” dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masayla ilgili Özlem Gürses'in YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Babacan, "Şimdi 6 partinin ortak Cumhurbaşkanı adayı bugün özelleştirmeyle ilgili ne söyleyecek? Diyelim ki bugün adayımız şu diye açıklasak" diyen Babacan, Özlem Gürses'in gazetecinin "Kılıçdaroğlu bugün 'kamulaştırma' dedi" şeklindeki hatırlatması üzerine şunları söyledi:
"Evet belki başka bir genel başkana sorsanız başka bir şey diyecek. Başka genel başkana sorsanız başka bir şey söyleceyecek. Cumhurbaşkanı adayı da başka bir şey söyleyecek. Böyle bir tablo vatandaştan destek alır mı? Böyle bir tablo vatandaşın güvenini oluşturabilir mi? Mümkün değil yani."
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
POLİTİKA
Ali Babacan: Seçimde 6'lı masanın adayı büyük bir zafer kazanacak
30 Nisan, 01:57
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