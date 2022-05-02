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Almanya Başbakanı: NATO, Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olmayacak
Almanya Başbakanı: NATO, Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olmayacak
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO’nun Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olmayacağını belirtti. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T23:48+0300
2022-05-02T23:49+0300
dünya
almanya
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Scholz, Alman ZDF televizyonuna demecinde NATO’nun Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olmayacağını ifade etti.“Ben en başından bu yana, Almanya dahil NATO'nun bu savaşa doğrudan katılmayacağını söylüyordum. ABD Başkanı da kendi vatandaşlarına bunu söyledi, diğerleri de söyledi” diyen Scholz, şöyle devam etti:“Son yıllarda ve on yıllarda nükleer, üst seviyede silahlanmış bir dünyada barışı korumayı başardık, zira neticede herkes NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma olmayacağını söyleyecek kadar mantıklıydı.”‘Batı’nın yaptırımları Ukrayna’nın mutabakatı olmadan kaldırılmayacak’Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarının ancak Ukrayna’nın mutabakatı ile kaldırılacağına, Moskova’nın Kiev ile anlaşmaya varması gerektiğine dikkat çeken Scholz, “Ukrayna ile karşılıklı anlayış olmadan yaptırımları kaldırmayız” diye konuştu.Alman başbakan, “Amacımız, Rusya'nın savaşı sona erdirmesi ve askerlerini Ukrayna'dan çekmesi için çatışmaların bir an önce durdurulmasıdır. Rusya kazanmamalı, Ukrayna ise kaybetmemeli. Birilerinin 18. ve 19. yüzyıl emperyalizminin en kötü üslubuyla, ‘kendi topraklarım bana yetmiyor, sınırlar hoşuma gitmiyor, önceden farklıydı’ demesini ve bunu silah kullanarak değiştirmeye çalışmasını kabul etmemeliyiz” ifadelerini kullandı.
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Almanya Başbakanı: NATO, Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olmayacak

23:48 02.05.2022 (güncellendi: 23:49 02.05.2022)
© REUTERS / Michael KappelerAlmanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© REUTERS / Michael Kappeler
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO’nun Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olmayacağını belirtti.
Scholz, Alman ZDF televizyonuna demecinde NATO’nun Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olmayacağını ifade etti.
“Ben en başından bu yana, Almanya dahil NATO'nun bu savaşa doğrudan katılmayacağını söylüyordum. ABD Başkanı da kendi vatandaşlarına bunu söyledi, diğerleri de söyledi” diyen Scholz, şöyle devam etti:
“Son yıllarda ve on yıllarda nükleer, üst seviyede silahlanmış bir dünyada barışı korumayı başardık, zira neticede herkes NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma olmayacağını söyleyecek kadar mantıklıydı.”

‘Batı’nın yaptırımları Ukrayna’nın mutabakatı olmadan kaldırılmayacak’

Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarının ancak Ukrayna’nın mutabakatı ile kaldırılacağına, Moskova’nın Kiev ile anlaşmaya varması gerektiğine dikkat çeken Scholz, “Ukrayna ile karşılıklı anlayış olmadan yaptırımları kaldırmayız” diye konuştu.
Alman başbakan, “Amacımız, Rusya'nın savaşı sona erdirmesi ve askerlerini Ukrayna'dan çekmesi için çatışmaların bir an önce durdurulmasıdır. Rusya kazanmamalı, Ukrayna ise kaybetmemeli. Birilerinin 18. ve 19. yüzyıl emperyalizminin en kötü üslubuyla, ‘kendi topraklarım bana yetmiyor, sınırlar hoşuma gitmiyor, önceden farklıydı’ demesini ve bunu silah kullanarak değiştirmeye çalışmasını kabul etmemeliyiz” ifadelerini kullandı.
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