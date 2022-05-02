https://tr.sputniknews.com/20220502/almanya-cumhurbaskani-steinmeier-muslumanlarin-ramazan-bayramini-kutladi-1056018207.html

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı'nın Almanya’da birlikte yaşamın bir parçası olduğunu belirterek, Müslümanların bayramını tebrik... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T13:24+0300

2022-05-02T13:24+0300

2022-05-02T13:29+0300

almanya

ramazan bayramı

frank-walter steinmeier

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Steinmeier, yayınladığı mesajda, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak iyi dileklerde bulundu. Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Ramazan Bayramı Almanya'daki birlikte yaşamamızın bir parçası ve Müslümanları birbirine bağlıyor. Ancak aynı zamanda sizi diğer inançlardan insanlarla ve ayrıca hiç inanmayan insanlarla da bağlıyor" değerlendirmesinde bulundu. Salgından dolayı son iki yılda bu birlikteliğin sınavdan geçtiğini aktaran Steinmeier, salgını kontrol altına almak için gereken katı kuralları destekledikleri, sağduyulu ve sorumlu davranışları için Müslümanlara teşekkür etti. Steinmeier, "Salgın henüz bitmedi ancak bu yıl bayramı tekrar daha fazla aile üyesi, arkadaş ve komşu ile kutlayabildiğiniz için mutluyum" ifadesini kullandı. Ukrayna’daki harekata da değinen Steinmeier, kaçan insanları kabul ettikleri ve desteklediklerinden dolayı Müslüman kurum ve derneklere teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Fevkalade şeyler yapıyorsunuz. Yardımınız, desteğiniz ülkemizde birlikte yaşama önemli, vazgeçilmez bir katkıdır. Barışçıl ve hoşgörülü toplum olarak birlikteliğimizi güçlendiriyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220502/abd-baskani-biden-muslumanlarin-ramazan-bayramini-tebrik-etti-1056011872.html

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almanya, ramazan bayramı, frank-walter steinmeier