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Almanya'da polisin gözaltına alırken darp ettiği kişi yaşamını yitirdi
Almanya'da polisin gözaltına alırken darp ettiği kişi yaşamını yitirdi
Almanya'nın Mannheim kentinde gözaltına alınırken polislerce darp edilen bir kişi yaşamını yitirdi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
almanya
polis
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Sosyal medyada yer alan görüntülere göre Markplatz Meydanı'nda iki polis, direnen 47 yaşındaki adamı onlarca kişinin gözü önünde yumrukladı.Görgü tanıkları, polislerin sert müdahalesi sonucu fenalaşan adamın yaşamını yitirdiğini duyurdu.Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede gerçekleşen olayda yaşamını yitiren kişinin Türk olmadığı öğrenildi.Polisten yapılan açıklamada ise 47 yaşındaki bir adamın, gözaltına alınmaya çalışırken bilinmeyen bir sebeple fenalaştığı ve kaldırıldığı acil serviste kurtarılamadığı belirtildi.Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
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Almanya'da polisin gözaltına alırken darp ettiği kişi yaşamını yitirdi

23:18 02.05.2022 (güncellendi: 23:20 02.05.2022)
© AAAlman polisi
Alman polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© AA
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Almanya'nın Mannheim kentinde gözaltına alınırken polislerce darp edilen bir kişi yaşamını yitirdi.
Sosyal medyada yer alan görüntülere göre Markplatz Meydanı'nda iki polis, direnen 47 yaşındaki adamı onlarca kişinin gözü önünde yumrukladı.
Görgü tanıkları, polislerin sert müdahalesi sonucu fenalaşan adamın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede gerçekleşen olayda yaşamını yitiren kişinin Türk olmadığı öğrenildi.
Polisten yapılan açıklamada ise 47 yaşındaki bir adamın, gözaltına alınmaya çalışırken bilinmeyen bir sebeple fenalaştığı ve kaldırıldığı acil serviste kurtarılamadığı belirtildi.
Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
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