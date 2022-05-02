https://tr.sputniknews.com/20220502/almanyada-polisin-gozaltina-alirken-darp-ettigi-kisi-yasamini-yitirdi-1056033024.html
Almanya'da polisin gözaltına alırken darp ettiği kişi yaşamını yitirdi
Almanya'da polisin gözaltına alırken darp ettiği kişi yaşamını yitirdi
Almanya'nın Mannheim kentinde gözaltına alınırken polislerce darp edilen bir kişi yaşamını yitirdi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T23:18+0300
2022-05-02T23:18+0300
2022-05-02T23:20+0300
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polis
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Sosyal medyada yer alan görüntülere göre Markplatz Meydanı'nda iki polis, direnen 47 yaşındaki adamı onlarca kişinin gözü önünde yumrukladı.Görgü tanıkları, polislerin sert müdahalesi sonucu fenalaşan adamın yaşamını yitirdiğini duyurdu.Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede gerçekleşen olayda yaşamını yitiren kişinin Türk olmadığı öğrenildi.Polisten yapılan açıklamada ise 47 yaşındaki bir adamın, gözaltına alınmaya çalışırken bilinmeyen bir sebeple fenalaştığı ve kaldırıldığı acil serviste kurtarılamadığı belirtildi.Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
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almanya, polis
Almanya'da polisin gözaltına alırken darp ettiği kişi yaşamını yitirdi
23:18 02.05.2022 (güncellendi: 23:20 02.05.2022) Abone ol
Almanya'nın Mannheim kentinde gözaltına alınırken polislerce darp edilen bir kişi yaşamını yitirdi.
Sosyal medyada yer alan görüntülere göre Markplatz Meydanı'nda iki polis, direnen 47 yaşındaki adamı onlarca kişinin gözü önünde yumrukladı.
Görgü tanıkları, polislerin sert müdahalesi sonucu fenalaşan adamın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede gerçekleşen olayda yaşamını yitiren kişinin Türk olmadığı öğrenildi.
Polisten yapılan açıklamada ise 47 yaşındaki bir adamın, gözaltına alınmaya çalışırken bilinmeyen bir sebeple fenalaştığı ve kaldırıldığı acil serviste kurtarılamadığı belirtildi.
Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.