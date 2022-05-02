https://tr.sputniknews.com/20220502/almanyada-ukraynaya-agir-silah-vererek-3-dunya-savasi-cikarmayin-uyarisi-icin-150-bin-imza-1056015613.html

Almanya'da 'Ukrayna'ya ağır silah vererek Üçüncü Dünya Savaşı çıkarmayın' uyarısı için 150 bin imza

Almanya'da 'Ukrayna'ya ağır silah vererek Üçüncü Dünya Savaşı çıkarmayın' uyarısı için 150 bin imza

Aydınların Başbakanı Scholz'u 3. Dünya Savaşı çıkarması riski nedeniyle Ukrayna'yı silahlandırmaktan vazgeçmeye çağıran açık mektubuna Yeşillerin ve... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T12:29+0300

2022-05-02T12:29+0300

2022-05-02T12:52+0300

ukrayna krizi

almanya

açık mektup

dilekçe

imza kampanyası

change.org

feminist

dergi

olaf scholz

yeşiller

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Almanya'da Rusyafobi ve Ukrayna'ya koşulsuz destek dayatması, aydınların Başbakan Olaf Scholz'a hitaben Ukrayna'ya silah tedarikinin durması için açık mektuplar yayımlaması sonrası bir nebze kırıldı. Haftasonunda Scholz ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock katıldıkları etkinliklerde 'savaş çığırtkanı' ve 'yalancı' gibi sloganlarla protesto edilirken, ikinci açık mektuba imza verenlerin sayısı bu sabah itibarıyla ilk hedef olan 150 bini geçti. 22 Nisan'da 18 aydının ilk açık mektubunun ardından 29 Nisan'da feminist dergi Emma'da 28 aydının yayımlayıp Change.org sitesinde imzaya açtığı ikinci açık mektupta da Scholz'a "Ukrayna’ya daha fazla ağır silah yollayarak, nükleer savaşı davet etmeyin" uyarısı yapıldı. Ukrayna krizinin Avrupa çapında genişlemesi ve 3. Dünya Savaşı çıkarması riskinin altını çizen açık mektupta, Kiev yönetimine büyük miktarda ağır silah tedarikinin Almanya'yı savaşa taraf yapabileceği ve Rusya'nın olası karşı saldırısı halinde NATO anlaşmasının 5. maddesinin işletilmesiyle birlikte dünya savaşı tehlikesinin tetikleneceği belirtildi. Yanısıra Ukrayna'nın direnişi devam ettirmesi halinde siviller için yıkım ve acının daha da büyüyeceği vurgulandı. Aynı zamanda feci sonuçları olabilecek küresel bir silahlanma yarışının başlayacağına dikkat çekildi.Sosyal Demokrat Partili (SPD) Scholz'u 'başta Ukrayna'ya silah vermeye yanaşmayan sağduyulu tutumuna' geri dönmeye çağıran açık mektupta, 'mümkün olan en kısa sürede ateşkese - her iki tarafın da kabul edebileceği bir uzlaşmaya - varılmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapması' çağrısı' dile getirildi. 'Almanya'nın mevcut ekonomik gücü ve tarihsel sorumluluğu açısından ve birlikte barışçı gelecek umudu adına başbakanın çözüme net katkıda bulunması gerektiğini' belirten açık mektup, koalisyon hükümetinin ortaklarında büyük rahatsızlık yarattı. Bu mesajı reddettiğini duyuran Yeşiller Partisi lideri Katrin Goring-Eckardt, Rusya ve Sovyetler Birliği üzerine Rusofobik çalışmalarıyla tanınan Yale Üniversitesi profesörü Timothy Snyder'ın 'barışın ancak Ukraynalılara mümkün olduğu kadar çok yardım ederek sağlanabileceği' savını desteklediğini açıkladı. Meclis Savunma Komisyonu Başkanı olan Hür Demokrat Partili (FDP) Marie-Agnes Strack-Zimmermann, 'tek olası uzlaşmanın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün tamamen yeniden tesisiyle mümkün olduğunu' söyleyerek mektubu eleştirdi.Sömürgeci bir gücün Almanya Valisi gibi davranan ve Kiev'in NATO'ya üye alınmazsa nükleer silahlar geliştirebileceğine dair tehditler savuran Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk, tavsiyeyi 'aptalca ve ahlaksız' diye niteleyerek Almanları Emma'yı boykot etmeye çağırdı. Muhalefetteki Die Linke (Sol) partisi milletvekili Sahra Wagenknecht ise girişime destek sundu. Wagenknecht, 'meclisin perşembe günü resmen Ukrayna'ya ağır silah gönderme kararı almasının ardından Üçüncü Dünya Savaşı'nı önleme çağrılarının daha aciliyet kazandığına' dair tweet attı. İkinci açık mektubu yayımlayan ilk imzacılar şunlar: Andreas Dresen (film yönetmeni), Lars Eidinger (oyuncu), Dr. Svenja Flaßpöhler (felsefeci), Prof. Dr. Elisa Hoven (ceza hukukçusu), Alexander Kluge (entelektüel), Heinz Mack (heykeltraş), Gisela Marx (film yapımcısı), Prof. Dr. Reinhard Merkel (ceza hukukçucu, hukuk felsefecisi), Prof. Dr. Wolfgang Merkel (siyaset bilimci), Reinhard Mey (müzisyen), Dieter Nuhr (Kabare sanatçısı), Gerhard Polt (Kabare sanatçısı), Helke Sander (film yönetmeni), HA Schult (sanatçı), Alice Schwarzer (gazeteci), Robert Seethaler (yazar), Edgar Selge (oyuncu), Antje Vollmer (teolog ve Yeşiller Partisi siyasetçisi), Franziska Walser (oyuncu), Martin Walser (yazar), Prof. Dr. Peter Weibel (sanat ve medya teorisyeni), Karl Christoph (müzisyen), Michael Well (müzisyen), Prof. Dr. Harald Welzer (sosyal psikolog), Ranga Yogeshwar (bilim gazetecisi), Juli Zeh (yazar), Prof. Dr. Siegfried Zielinski (medya teorisyeni).

https://tr.sputniknews.com/20220423/scholza-aydinlardan-acik-mektup-almanya-dahil-nato-ukraynaya-silah-tedarikini-derhal-durdursun--1055787009.html

https://tr.sputniknews.com/20220501/almanya-basbakani-scholzdan-ukraynaya-agir-silah-tedarikine-izahat-pasifizm-zaman-asimina-ugradi-1056004025.html

https://tr.sputniknews.com/20180813/alman-vekil-rusya-kaynaklari-alman-teknoloji-birlesmesinden-korkuyor-1034720683.html

https://tr.sputniknews.com/20220428/pasifist-bellenen-yesillerin-askeri-cozum-kampanyasinda-almanya-aydinlarinin-sesi-isitilmiyor-1056013680.html

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