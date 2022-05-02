https://tr.sputniknews.com/20220502/amber-heardun-aquaman-2-filminden-atilmasi-icin-toplanan-imzalar-3-milyonu-gecti--1056023569.html
Amber Heard'ün 'Aquaman 2' filminden atılması için toplanan imzalar 3 milyonu geçti
Amber Heard'ün 'Aquaman 2' filminden atılması için toplanan imzalar 3 milyonu geçti
Hollywood'un gözden düşen oyuncusu Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki yılan hikayesine dönen dava sürecinde rüzgâr artık Depp lehine esiyor. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T16:50+0300
2022-05-02T16:50+0300
2022-05-02T16:50+0300
johnny depp
amber heard
karayip korsanları
dava
aquaman
dilekçe
change.org
yaşam
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Heard'ün şiddet ve istismar suçlamaları nedeniyle aforoz edilen ama açtığı karşı davayla birlikte kamuoyunun fikrini değiştirmeye başlayan Depp'in kaybettiklerini tazmin etmek isteyen çok sayıda kişi Heard'e karşı kampanya başlattı.'Kaptan Jack Sparrow' karakteriyle özdeşleştiği Karayip Korsanları serisinde artık yer almayacağını açıklayan Depp'in Fantastik Canavarlar serisinin son filminde de eski eşinin bu iddiaları nedeniyle rolü elinden alınmıştı. Şimdi ise Change.org'da Heard'in Mart 2023'te vizyona girmesi planlanan Aquaman 2'deki sahnelerinin çıkartılması için başlatılan kampanyada imza sayısı 3 milyonu geçti ve şimdiden sitenin en çok destek alan kampanyalarından biri oldu.Heard, halkla ilişkiler ekibini değiştiriyorBunun hemen ardından Heard'ün karşı dava başladığından beri hakkında atılan kötü manşetler nedeniyle halkla ilişkiler ekibinin görevine son verdiği haberleri geldi. New York Post sitesine konuşan bir kaynak, "Hakkında kötü manşetler atılmasını sevmiyor" derken bir diğeri de Heard'ün 'yaşadıklarının yeterince etkili anlatılmaması nedeniyle sinirlendiğini' söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220421/hearde-iftira-davasi-acan-depp-her-seyimi-kaybettim-kulkedisi-iken-quasimodo-oldum-1055736618.html
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johnny depp, amber heard, karayip korsanları, dava, aquaman, dilekçe, change.org
Amber Heard'ün 'Aquaman 2' filminden atılması için toplanan imzalar 3 milyonu geçti
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Hollywood'un gözden düşen oyuncusu Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki yılan hikayesine dönen dava sürecinde rüzgâr artık Depp lehine esiyor.
Heard'ün şiddet ve istismar suçlamaları nedeniyle aforoz edilen ama açtığı karşı davayla birlikte kamuoyunun fikrini değiştirmeye başlayan Depp'in kaybettiklerini tazmin etmek isteyen çok sayıda kişi Heard'e karşı kampanya başlattı.
'Kaptan Jack Sparrow' karakteriyle özdeşleştiği Karayip Korsanları serisinde artık yer almayacağını açıklayan Depp'in Fantastik Canavarlar serisinin son filminde de eski eşinin bu iddiaları nedeniyle rolü elinden alınmıştı.
Şimdi ise Change.org'da
Heard'in Mart 2023'te vizyona girmesi planlanan Aquaman 2'deki sahnelerinin çıkartılması için başlatılan kampanyada imza sayısı 3 milyonu geçti ve şimdiden sitenin en çok destek alan kampanyalarından biri oldu.
Heard, halkla ilişkiler ekibini değiştiriyor
Bunun hemen ardından Heard'ün karşı dava başladığından beri hakkında atılan kötü manşetler nedeniyle halkla ilişkiler ekibinin görevine son verdiği haberleri geldi. New York Post sitesine konuşan bir kaynak, "Hakkında kötü manşetler atılmasını sevmiyor" derken bir diğeri de Heard'ün 'yaşadıklarının yeterince etkili anlatılmaması nedeniyle sinirlendiğini' söyledi.