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Ankara'da kadın cinayeti: Görüşme talebini reddeden kadını öldürdü
Ankara'da kadın cinayeti: Görüşme talebini reddeden kadını öldürdü
Keçiören'de Dilek Ç. isimli kadın, eski sevgilisi olduğu iddia edilen ve görüşme talebini reddettiği İ.N. isimli erkek tarafından silahla vurularak öldürüldü. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T22:06+0300
2022-05-02T22:06+0300
türkiye
kadın cinayeti
ankara
silahlı saldırı
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Ankara'da bir erkeğin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, bir süre önce eşinden ayrılan 2 çocuk annesi Dilek C. (33), Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki evinin önünde, yanında çalıştığı ve ısrarla görüşme talebinde bulunan İ.N ile buluştu.Aralarında tartışma çıkması üzerine zanlı İ.N, Dilek C'yi silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dilek C'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, silahlı erkek cinayetin ardından kaçtı.
türkiye
ankara
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kadın cinayeti, ankara, silahlı saldırı

Ankara'da kadın cinayeti: Görüşme talebini reddeden kadını öldürdü

22:06 02.05.2022
© meltem ulusoy / csgorselarsiv.orgÖldüren sevgi istemiyoruz
Öldüren sevgi istemiyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© meltem ulusoy / csgorselarsiv.org
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Keçiören'de Dilek Ç. isimli kadın, eski sevgilisi olduğu iddia edilen ve görüşme talebini reddettiği İ.N. isimli erkek tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Ankara'da bir erkeğin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, bir süre önce eşinden ayrılan 2 çocuk annesi Dilek C. (33), Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki evinin önünde, yanında çalıştığı ve ısrarla görüşme talebinde bulunan İ.N ile buluştu.
Aralarında tartışma çıkması üzerine zanlı İ.N, Dilek C'yi silahla vurarak öldürdü.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dilek C'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, silahlı erkek cinayetin ardından kaçtı.
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