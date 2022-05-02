https://tr.sputniknews.com/20220502/ankarada-kadin-cinayeti-gorusme-talebini-reddeden-kadini-oldurdu-1056031403.html

Ankara'da kadın cinayeti: Görüşme talebini reddeden kadını öldürdü

Ankara'da kadın cinayeti: Görüşme talebini reddeden kadını öldürdü

Keçiören'de Dilek Ç. isimli kadın, eski sevgilisi olduğu iddia edilen ve görüşme talebini reddettiği İ.N. isimli erkek tarafından silahla vurularak öldürüldü. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T22:06+0300

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türkiye

kadın cinayeti

ankara

silahlı saldırı

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Ankara'da bir erkeğin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, bir süre önce eşinden ayrılan 2 çocuk annesi Dilek C. (33), Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki evinin önünde, yanında çalıştığı ve ısrarla görüşme talebinde bulunan İ.N ile buluştu.Aralarında tartışma çıkması üzerine zanlı İ.N, Dilek C'yi silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dilek C'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, silahlı erkek cinayetin ardından kaçtı.

türkiye

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kadın cinayeti, ankara, silahlı saldırı