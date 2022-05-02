https://tr.sputniknews.com/20220502/antalyada-golete-dusen-4-yasindaki-cocuk-oldu-1056011223.html

Antalya'da gölete düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Antalya'da gölete düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde gölete düşen 4 yaşındaki Suriye uyruklu Afra El Cehnud, boğularak yaşamını yitirdi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T09:36+0300

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Antalya'da gölete düşen çocuk hayatını kaybetti.Kozağacı Mahallesi, Elmalılar mevkisindeki gölet kenarında arkadaşları ile oynayan Suriye uyruklu Afra El Cehnud, ayağı kayınca suya düştü.İhbarla gelen olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Küçük kızın arkadaşlarının polise yer gösterdiği sırada suya giren amca Hasan Cehnud da yeğenini aramaya başladı.Amca Cehnud, yeğenini düştüğü yerin 10-15 metre ilerisinde bularak göletten çıkarttı. Sağlık ekipleri, küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.Haberi alan çocuğun yakınları, fenalık geçirdi. Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan küçük kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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türkiye, antalya, serik, çocuk, boğulma