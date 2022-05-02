https://tr.sputniknews.com/20220502/antalyada-golete-dusen-4-yasindaki-cocuk-oldu-1056011223.html
Antalya'da gölete düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
Antalya'da gölete düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde gölete düşen 4 yaşındaki Suriye uyruklu Afra El Cehnud, boğularak yaşamını yitirdi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T09:36+0300
2022-05-02T09:36+0300
2022-05-02T09:37+0300
türkiye
türkiye
antalya
serik
çocuk
boğulma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1056011174_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_60a908d6097aa1c27a71fd2b88083137.jpg
Antalya'da gölete düşen çocuk hayatını kaybetti.Kozağacı Mahallesi, Elmalılar mevkisindeki gölet kenarında arkadaşları ile oynayan Suriye uyruklu Afra El Cehnud, ayağı kayınca suya düştü.İhbarla gelen olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Küçük kızın arkadaşlarının polise yer gösterdiği sırada suya giren amca Hasan Cehnud da yeğenini aramaya başladı.Amca Cehnud, yeğenini düştüğü yerin 10-15 metre ilerisinde bularak göletten çıkarttı. Sağlık ekipleri, küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.Haberi alan çocuğun yakınları, fenalık geçirdi. Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan küçük kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220321/buyukcekmecede-iple-bogulmus-bir-kadin-ve-agaca-asili-halde-bir-erkek-cesedi-bulundu-1054902050.html
türkiye
antalya
serik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1056011174_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_192ed5cfeb443d3594ab38abaa02f9e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, antalya, serik, çocuk, boğulma
Antalya'da gölete düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
09:36 02.05.2022 (güncellendi: 09:37 02.05.2022) Abone ol
Antalya'nın Serik ilçesinde gölete düşen 4 yaşındaki Suriye uyruklu Afra El Cehnud, boğularak yaşamını yitirdi.
Antalya'da gölete düşen çocuk hayatını kaybetti.
Kozağacı Mahallesi, Elmalılar mevkisindeki gölet kenarında arkadaşları ile oynayan Suriye uyruklu Afra El Cehnud, ayağı kayınca suya düştü.
İhbarla gelen olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Küçük kızın arkadaşlarının polise yer gösterdiği sırada suya giren amca Hasan Cehnud da yeğenini aramaya başladı.
Amca Cehnud, yeğenini düştüğü yerin 10-15 metre ilerisinde bularak göletten çıkarttı. Sağlık ekipleri, küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Haberi alan çocuğun yakınları, fenalık geçirdi. Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan küçük kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.