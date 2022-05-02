https://tr.sputniknews.com/20220502/antalyada-kacak-icki-operasyonu-4-bin-464-litre-ele-gecirildi-1056009290.html

Antalya'da kaçak içki operasyonu: 4 bin 464 litre ele geçirildi

Antalya'da kaçak içki operasyonu: 4 bin 464 litre ele geçirildi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 4 bin 464 litre kaçak içki ele geçirildi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T07:09+0300

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türkiye

kaçak içki

operasyon

antalya

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Muratpaşa ilçesi, Yenigöl Mahallesi'nde E.E. isimli şahsa ait depoda kaçak içki bulunduğu bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi. Şüpheli şahsa ait depoda KOM Şube Müdürlüğü, Antalya İl Tarım Müdürlüğü ve Kemer İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada; 4 bin 464 litre kaçak içki ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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kaçak içki, operasyon, antalya