https://tr.sputniknews.com/20220502/antalyada-kacak-icki-operasyonu-4-bin-464-litre-ele-gecirildi-1056009290.html
Antalya'da kaçak içki operasyonu: 4 bin 464 litre ele geçirildi
Antalya'da kaçak içki operasyonu: 4 bin 464 litre ele geçirildi
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 4 bin 464 litre kaçak içki ele geçirildi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T07:09+0300
2022-05-02T07:09+0300
2022-05-02T07:09+0300
türkiye
kaçak içki
operasyon
antalya
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Muratpaşa ilçesi, Yenigöl Mahallesi'nde E.E. isimli şahsa ait depoda kaçak içki bulunduğu bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi. Şüpheli şahsa ait depoda KOM Şube Müdürlüğü, Antalya İl Tarım Müdürlüğü ve Kemer İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada; 4 bin 464 litre kaçak içki ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
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kaçak içki, operasyon, antalya
Antalya'da kaçak içki operasyonu: 4 bin 464 litre ele geçirildi
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 4 bin 464 litre kaçak içki ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Muratpaşa ilçesi, Yenigöl Mahallesi'nde E.E. isimli şahsa ait depoda kaçak içki bulunduğu bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi.
Şüpheli şahsa ait depoda KOM Şube Müdürlüğü, Antalya İl Tarım Müdürlüğü ve Kemer İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada; 4 bin 464 litre kaçak içki ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.