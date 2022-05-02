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Aracına iple bağladığı 2 atı, otomobille çeken sürücüye ceza
Aracına iple bağladığı 2 atı, otomobille çeken sürücüye ceza
Bursa'da iki atı boyunlarından iple bağladıktan sonra otomobille çeken kişinin videosunu sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkiler üzerine harekete geçen... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T21:59+0300
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Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Atları boyunlarından bağlayan kişi, otomobilin camlarından bağladığı iplerle kilometrelerce gitti.Tepkilere aldırmayan acımasız sürücü tepkilere aldırış etmeden yoluna devam etti. Atlara eziyet ederek kilometrelerce götüren sürücünün görüntüsü sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı.Tepkilerin büyümesinin ardından harekete geçen polis ekipleri aracın plakasını tespit etti.Araç plakasından sahibine ulaşan polis ekipleri, sürücünün Teyfik C. olduğunu tespit etti. Yapılan inceleme sonucunda sürücü Teyfik C. olduğu ve ehliyeti de olmadığı öğrenildi. Sürücüye, 8 bin 132 TL para cezası kesild
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Aracına iple bağladığı 2 atı, otomobille çeken sürücüye ceza

21:59 02.05.2022
© İHAAracına iple bağladığı 2 atı otomobille çeken sürücüye ceza
Aracına iple bağladığı 2 atı otomobille çeken sürücüye ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© İHA
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Bursa'da iki atı boyunlarından iple bağladıktan sonra otomobille çeken kişinin videosunu sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkiler üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücüye toplamda 8 bin 132 TL para cezası kesti.
Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Atları boyunlarından bağlayan kişi, otomobilin camlarından bağladığı iplerle kilometrelerce gitti.
Tepkilere aldırmayan acımasız sürücü tepkilere aldırış etmeden yoluna devam etti. Atlara eziyet ederek kilometrelerce götüren sürücünün görüntüsü sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı.
Tepkilerin büyümesinin ardından harekete geçen polis ekipleri aracın plakasını tespit etti.
Araç plakasından sahibine ulaşan polis ekipleri, sürücünün Teyfik C. olduğunu tespit etti. Yapılan inceleme sonucunda sürücü Teyfik C. olduğu ve ehliyeti de olmadığı öğrenildi. Sürücüye, 8 bin 132 TL para cezası kesild
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