https://tr.sputniknews.com/20220502/aydin-kusadasinda-bir-kadin-luks-otelde-odasinda-olu-olarak-bulundu-1056012568.html

Aydın Kuşadası'nda bir kadın, lüks otelde odasında ölü olarak bulundu

Aydın Kuşadası'nda bir kadın, lüks otelde odasında ölü olarak bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki lüks bir otelin odasında bir kadın ölü olarak bulundu. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T10:29+0300

2022-05-02T10:29+0300

2022-05-02T10:29+0300

türkiye

aydın

otel

kadın

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Aydın Kuşadası'nda Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan lüks bir otelin odalarından birinden kötü kokular gelmesi üzerine, otel personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri odada bir kadını hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin kimliği hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, kadının otele üç gün önce yerleştiği ve 'Rahatsız etmeyin' butonuna bastığı iddia edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin oteldeki çalışmalarının ardından kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.Kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

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aydın, otel, kadın