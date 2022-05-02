https://tr.sputniknews.com/20220502/bakan-akar-irak-ve-suriyenin-kuzeyinde-tek-amacimiz-teroristle-mucadele-etmek-1056015417.html

Bakan Akar: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tek amacımız teröristle mücadele etmek

Bakan Akar: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tek amacımız teröristle mücadele etmek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bayramlaşma için geldiği Kayseri'de yaptığı açıklamada, "Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tek amacımız teröristle mücadele etmek... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T12:04+0300

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türkiye

hulusi akar

ramazan bayramı

irak

suriye

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kayseri'ye geldi. Burada kamu kurumlarının bayramlaşma programına katılan Bakan Akar, şunları söyledi:‘40 yıldan beri asil milletimizin başına bela ve musallat olan bu terör belasından kurtulacağız’Terör konusuna değinen Bakan Akar, "Bizim bildiğiniz gibi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tek amacımız teröristle mücadele etmek. Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası. İnşallah bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı onların hak ve hukukuna saygılı bir şekilde en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela ve musallat olan bu terör belasından kurtulacağız. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılarda aslan payı hepinizin bildiği gibi şehitlerimize ait. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum. Yaralılarımız var onlara da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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hulusi akar, ramazan bayramı, irak, suriye