Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220502/bakan-bozdagdan-kilicdarogluna-nazi-mahkemesi-tepkisi-turk-yargisina-buyuk-bir-hakarettir-1056019399.html
Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'Nazi Mahkemesi' tepkisi: 'Türk yargısına büyük bir hakarettir'
Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'Nazi Mahkemesi' tepkisi: 'Türk yargısına büyük bir hakarettir'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemelere yönelik sözlerine tepki gösterdi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T14:02+0300
2022-05-02T14:02+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
bekir bozdağ
adalet bakanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054604476_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_53c9505162bfbe052d53a715d5dd0045.jpg
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki gösterdi.Bozdağ, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemelerimiz için 'Nazi Mahkemesi' benzetmesi yapması; bağımsız Türk yargısına, hakim ve savcılarımıza hem büyük bir hakarettir ve hem de büyük bir saygısızlıktır. Bu talihsiz ve nefret dolu açıklamayı yapan Sayın Kılıçdaroğlu’nu kınıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin içişlerine müdahaleye cüret eden Almanya'ya hiçbir söz söylemeyip de Türk yargısını 'Nazi Mahkemeleri'ne benzetmesi bir akıl tutulması olsa gerektir. Mahkeme kararını eleştirmek haktır. Ama mahkeme kararını eleştirme yerine mahkemeye ve yargı görevini yapanlara hakaret etmek haksızlıktır. Sayın Kılıçdaroğlu’nu Türk yargısına ve yargı görevi yapanlara karşı daha temiz ve saygılı bir dil kullanmaya davet ediyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220430/kilicdaroglu-universitelilerle-bulustu-guclendirilmis-parlamenter-sisteme-gecmek-zorundasiniz--1055969058.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054604476_102:0:582:360_1920x0_80_0_0_338376a06bf724d594fed3ae4b93ffc1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, bekir bozdağ, adalet bakanı

Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'Nazi Mahkemesi' tepkisi: 'Türk yargısına büyük bir hakarettir'

14:02 02.05.2022
© AABekir Bozdağ
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemelere yönelik sözlerine tepki gösterdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki gösterdi.
Bozdağ, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemelerimiz için 'Nazi Mahkemesi' benzetmesi yapması; bağımsız Türk yargısına, hakim ve savcılarımıza hem büyük bir hakarettir ve hem de büyük bir saygısızlıktır. Bu talihsiz ve nefret dolu açıklamayı yapan Sayın Kılıçdaroğlu’nu kınıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin içişlerine müdahaleye cüret eden Almanya'ya hiçbir söz söylemeyip de Türk yargısını 'Nazi Mahkemeleri'ne benzetmesi bir akıl tutulması olsa gerektir. Mahkeme kararını eleştirmek haktır. Ama mahkeme kararını eleştirme yerine mahkemeye ve yargı görevini yapanlara hakaret etmek haksızlıktır. Sayın Kılıçdaroğlu’nu Türk yargısına ve yargı görevi yapanlara karşı daha temiz ve saygılı bir dil kullanmaya davet ediyorum" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: Onları bulundukları makamlardan alacağız, hiçbirisi hakim değil
30 Nisan, 01:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала