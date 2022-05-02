https://tr.sputniknews.com/20220502/bakan-kirisci-yagis-eksikligi-genel-uretimi-sarsacak-boyutta-degil-1056017335.html
Bakan Kirişci: Yağış eksikliği genel üretimi sarsacak boyutta değil
Bakan Kirişci: Yağış eksikliği genel üretimi sarsacak boyutta değil
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, tarımda yağış kaynaklı eksikliklerin ülkenin genel üretimini sarsacak boyutta olmadığını söyledi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T12:55+0300
2022-05-02T12:55+0300
2022-05-02T12:55+0300
türkiye
vahit kirişçi
tarım ve orman bakanlığı
yağış
tarım
üretim
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Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Adana’da kent protokolü, 75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde bayramlaştı. Düzenlenen programa katılan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, protokol ile bayramlaştıktan sonra gazetecilerin de bayramını kutladı.Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, önümüzdeki günlerde Türkiye açısından umut verici gelişmeler olmasını beklediğini belirterek, “Bugünlerde yağış dolayısıyla ülkemizin farklı yönlerinde bizim kendi tarım alanlarımızı ilgilendiren hususlarda bazı eksiklikler bazı yağışlardan kaynaklı olumsuzluklar olabiliyor. Ama bunlar ülkemizin genel üretimini sarsacak boyutta olmayıp, her zaman olduğu gibi beklenilen durumlardır. Daha büyük felaketlerden Allah bizi ve bütün varlıklarını muhafaza eylesin. İnşallah önümüzdeki günlerde ülkemiz açısından çok daha güzel, çok daha umut verici gelişmeler olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” diye konuştu.
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vahit kirişçi, tarım ve orman bakanlığı, yağış, tarım, üretim
Bakan Kirişci: Yağış eksikliği genel üretimi sarsacak boyutta değil
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Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, tarımda yağış kaynaklı eksikliklerin ülkenin genel üretimini sarsacak boyutta olmadığını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Adana’da kent protokolü, 75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde bayramlaştı. Düzenlenen programa katılan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, protokol ile bayramlaştıktan sonra gazetecilerin de bayramını kutladı.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, önümüzdeki günlerde Türkiye açısından umut verici gelişmeler olmasını beklediğini belirterek, “Bugünlerde yağış dolayısıyla ülkemizin farklı yönlerinde bizim kendi tarım alanlarımızı ilgilendiren hususlarda bazı eksiklikler bazı yağışlardan kaynaklı olumsuzluklar olabiliyor. Ama bunlar ülkemizin genel üretimini sarsacak boyutta olmayıp, her zaman olduğu gibi beklenilen durumlardır. Daha büyük felaketlerden Allah bizi ve bütün varlıklarını muhafaza eylesin. İnşallah önümüzdeki günlerde ülkemiz açısından çok daha güzel, çok daha umut verici gelişmeler olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” diye konuştu.