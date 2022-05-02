https://tr.sputniknews.com/20220502/bakan-kurum-hayat-pahaliligiyla-ilgili-mucadelemizi-sonuna-kadar-surdurecegiz-1056012146.html

Bakan Kurum: Hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz

Bakan Kurum: Hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''Bu enflasyon, hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ve her zaman... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T10:18+0300

2022-05-02T10:18+0300

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türkiye

ramazan bayramı

murat kurum

enflasyon

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'daki programının 4'üncü gününde Sultan Selim Camisi'nde bayram namazını kıldı.Birlik ve beraberlik mesajı veren Bakan Kurum, şunları söyledi:‘Biz hiçbir zaman vatandaşımızı aç da açık da bırakmadık’Enflasyonla mücadelenin süreceğini belirten Bakan Kurum, ''Ukrayna- Rusya krizindeki barışın sağlanması, huzurun sağlanması, adaletin sağlanmasıyla da inşallah hem bölgemizde hem de dünyada barış hakim kılacaktır. Bu tedarik zincirinde yaşadığımız yine enflasyon tüm dünyada etkisini gösterdi. Bu enflasyon, hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ve her zaman vatandaşımızın, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman vatandaşımızı aç da açık da bırakmadık. Her zaman yanında olduk, omuz omuza olduk, gönül gönüle olduk. Onların gözlerinin içine baktık ve burada problemleri, sorunları neyse hep de bunları çözmenin, aşmanın derdi içinde olduk. Yine aynı tarafta olacağız. Aynı bakış açısında olacağız. Vatandaşlarımızın gözlerinin içine bakacağız'' diye konuştu.

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ramazan bayramı, murat kurum, enflasyon