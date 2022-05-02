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Bakan Kurum: Hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz
Bakan Kurum: Hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''Bu enflasyon, hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ve her zaman... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ramazan bayramı
murat kurum
enflasyon
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'daki programının 4'üncü gününde Sultan Selim Camisi'nde bayram namazını kıldı.Birlik ve beraberlik mesajı veren Bakan Kurum, şunları söyledi:‘Biz hiçbir zaman vatandaşımızı aç da açık da bırakmadık’Enflasyonla mücadelenin süreceğini belirten Bakan Kurum, ''Ukrayna- Rusya krizindeki barışın sağlanması, huzurun sağlanması, adaletin sağlanmasıyla da inşallah hem bölgemizde hem de dünyada barış hakim kılacaktır. Bu tedarik zincirinde yaşadığımız yine enflasyon tüm dünyada etkisini gösterdi. Bu enflasyon, hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ve her zaman vatandaşımızın, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman vatandaşımızı aç da açık da bırakmadık. Her zaman yanında olduk, omuz omuza olduk, gönül gönüle olduk. Onların gözlerinin içine baktık ve burada problemleri, sorunları neyse hep de bunları çözmenin, aşmanın derdi içinde olduk. Yine aynı tarafta olacağız. Aynı bakış açısında olacağız. Vatandaşlarımızın gözlerinin içine bakacağız'' diye konuştu.
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ramazan bayramı, murat kurum, enflasyon

Bakan Kurum: Hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz

10:18 02.05.2022 (güncellendi: 10:20 02.05.2022)
© DHAMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© DHA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''Bu enflasyon, hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ve her zaman vatandaşımızın, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman vatandaşımızı aç da açık da bırakmadık. Her zaman yanında olduk, omuz omuza olduk, gönül gönüle olduk'' dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'daki programının 4'üncü gününde Sultan Selim Camisi'nde bayram namazını kıldı.
Birlik ve beraberlik mesajı veren Bakan Kurum, şunları söyledi:
''Bayramın ülkemize, memleketimize, tüm İslam coğrafyasına sağlık, huzur, barış getirmesi, yüce rabbimden niyaz ediyorum. Bayramlar, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin en yüksek noktada bütün vatandaşlarımızla birlikte öksüzlerin, yetimlerin hatırlandığı, birlik beraberliğin kucaklaşmanın en yüksek noktaya taşındığı günlerimiz ve bugünleri inşallah dolu dolu geçireceğiz Bu noktada tabii 2 yıldır kovid salgını sebebiyle bayramlarımızı çok coşkulu yaşayamamıştık. Teravihlerimize gidemedik. Kucaklaşamamıştık ama hamdolsun salgın sürecinin de azalmasıyla birlikte bu yıl ramazan ayımızı, bayramımızı büyük bir coşkuyla karşıladık.''

‘Biz hiçbir zaman vatandaşımızı aç da açık da bırakmadık’

Enflasyonla mücadelenin süreceğini belirten Bakan Kurum, ''Ukrayna- Rusya krizindeki barışın sağlanması, huzurun sağlanması, adaletin sağlanmasıyla da inşallah hem bölgemizde hem de dünyada barış hakim kılacaktır. Bu tedarik zincirinde yaşadığımız yine enflasyon tüm dünyada etkisini gösterdi. Bu enflasyon, hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ve her zaman vatandaşımızın, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman vatandaşımızı aç da açık da bırakmadık. Her zaman yanında olduk, omuz omuza olduk, gönül gönüle olduk. Onların gözlerinin içine baktık ve burada problemleri, sorunları neyse hep de bunları çözmenin, aşmanın derdi içinde olduk. Yine aynı tarafta olacağız. Aynı bakış açısında olacağız. Vatandaşlarımızın gözlerinin içine bakacağız'' diye konuştu.
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