https://tr.sputniknews.com/20220502/bakan-nebati-milletimizi-enflasyon-baskisi-altinda-ezdirmemek-konusunda-kararliyiz-1056012336.html

Bakan Nebati: Milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek konusunda kararlıyız

Bakan Nebati: Milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek konusunda kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon beklentilerini iyileştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde enflasyonda uzun vadeye sirayet... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T10:21+0300

2022-05-02T10:21+0300

2022-05-02T10:21+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

nureddin nebati

ekonomi

enflasyon

zam

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Sabah gazetesinden Hazal Ateş'e verdiği röportajda, "Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha dahi göstermeyeceğiz. Bu konu, bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.'Döviz kurundaki oynaklığı önemli ölçüde kontrol altına aldık'Bakan Nebati, alınan tedbirlerle döviz kurundaki oynaklığın önüne geçildiğini belirterek "Küresel olumsuzluklarla birlikte ülkemizde döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak TÜFE enflasyonu hızlanmış ve Mart ayı itibarıyla yüzde 61.1'e ulaşmış durumda. Aralık ayından bu yana aldığımız tüm tedbirlerle birlikte finansal piyasalarda istikrarı sağladık ve döviz kurundaki oynaklığı önemli ölçüde kontrol altına aldık. Enflasyon beklentilerini de gün be gün iyileştirmeyi, enflasyon ataletini kırmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyonda uzun vadeye sirayet edecek ve kalıcı olacak katılaşma eğilimi beklemiyoruz. Emtia fiyatlarındaki normalleşme, döviz kurundaki istikrar ve atacağımız ilave adımlarla önümüzdeki dönemde enflasyonda belirgin bir düşüşün olmasını bekliyoruz" dedi.'Elektrikte KDV indirimi yaptık, fiyatlara yansımasını bekliyoruz'Fahiş fiyatlar konusunda alınan önlemlerden de bahseden Nebati şunları ifade etti:'Haksız fiyat artışına müsamaha yok'Stokçuluk konusunda taviz vermeyeceklerini de açıklayan Nebati "Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha dahi göstermeyeceğiz. Bu konu, bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz. Gıda, otomotiv, yağ, gübre, şeker, inşaat malzemeleri, alkollü içecek, tütün ürünleri, sıvı yakıt, demir-çelik, tahıl, kahve ve canlı kümes hayvanları toptan ticareti gibi 30'a yakın sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin ilgili adreslerinde saha denetimi çalışması icra edildi. Usulsüzlükler tespit edilenlere cezai işlemler uygulandı; vergi incelemesine sevk edildi." dedi.Enflasyon korumalı tahvil'Yastık altından çıkan altın artacak'Yastık altında tutulan altın konusunda da verimli geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Bakan Nebati, şunları ekledi:

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hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati, ekonomi, enflasyon, zam