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https://tr.sputniknews.com/20220502/bakan-nebati-milletimizi-enflasyon-baskisi-altinda-ezdirmemek-konusunda-kararliyiz-1056012336.html
Bakan Nebati: Milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek konusunda kararlıyız
Bakan Nebati: Milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek konusunda kararlıyız
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon beklentilerini iyileştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde enflasyonda uzun vadeye sirayet... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T10:21+0300
2022-05-02T10:21+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
nureddin nebati
ekonomi
enflasyon
zam
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Sabah gazetesinden Hazal Ateş'e verdiği röportajda, "Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha dahi göstermeyeceğiz. Bu konu, bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.'Döviz kurundaki oynaklığı önemli ölçüde kontrol altına aldık'Bakan Nebati, alınan tedbirlerle döviz kurundaki oynaklığın önüne geçildiğini belirterek "Küresel olumsuzluklarla birlikte ülkemizde döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak TÜFE enflasyonu hızlanmış ve Mart ayı itibarıyla yüzde 61.1'e ulaşmış durumda. Aralık ayından bu yana aldığımız tüm tedbirlerle birlikte finansal piyasalarda istikrarı sağladık ve döviz kurundaki oynaklığı önemli ölçüde kontrol altına aldık. Enflasyon beklentilerini de gün be gün iyileştirmeyi, enflasyon ataletini kırmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyonda uzun vadeye sirayet edecek ve kalıcı olacak katılaşma eğilimi beklemiyoruz. Emtia fiyatlarındaki normalleşme, döviz kurundaki istikrar ve atacağımız ilave adımlarla önümüzdeki dönemde enflasyonda belirgin bir düşüşün olmasını bekliyoruz" dedi.'Elektrikte KDV indirimi yaptık, fiyatlara yansımasını bekliyoruz'Fahiş fiyatlar konusunda alınan önlemlerden de bahseden Nebati şunları ifade etti:'Haksız fiyat artışına müsamaha yok'Stokçuluk konusunda taviz vermeyeceklerini de açıklayan Nebati "Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha dahi göstermeyeceğiz. Bu konu, bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz. Gıda, otomotiv, yağ, gübre, şeker, inşaat malzemeleri, alkollü içecek, tütün ürünleri, sıvı yakıt, demir-çelik, tahıl, kahve ve canlı kümes hayvanları toptan ticareti gibi 30'a yakın sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin ilgili adreslerinde saha denetimi çalışması icra edildi. Usulsüzlükler tespit edilenlere cezai işlemler uygulandı; vergi incelemesine sevk edildi." dedi.Enflasyon korumalı tahvil'Yastık altından çıkan altın artacak'Yastık altında tutulan altın konusunda da verimli geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Bakan Nebati, şunları ekledi:
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hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati, ekonomi, enflasyon, zam

Bakan Nebati: Milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek konusunda kararlıyız

10:21 02.05.2022
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon beklentilerini iyileştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde enflasyonda uzun vadeye sirayet edecek ve kalıcı olacak bir katılaşma eğilimi beklemiyoruz. Milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek konusunda kararlıyız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Sabah gazetesinden Hazal Ateş'e verdiği röportajda, "Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha dahi göstermeyeceğiz. Bu konu, bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.

'Döviz kurundaki oynaklığı önemli ölçüde kontrol altına aldık'

Bakan Nebati, alınan tedbirlerle döviz kurundaki oynaklığın önüne geçildiğini belirterek "Küresel olumsuzluklarla birlikte ülkemizde döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak TÜFE enflasyonu hızlanmış ve Mart ayı itibarıyla yüzde 61.1'e ulaşmış durumda. Aralık ayından bu yana aldığımız tüm tedbirlerle birlikte finansal piyasalarda istikrarı sağladık ve döviz kurundaki oynaklığı önemli ölçüde kontrol altına aldık. Enflasyon beklentilerini de gün be gün iyileştirmeyi, enflasyon ataletini kırmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyonda uzun vadeye sirayet edecek ve kalıcı olacak katılaşma eğilimi beklemiyoruz. Emtia fiyatlarındaki normalleşme, döviz kurundaki istikrar ve atacağımız ilave adımlarla önümüzdeki dönemde enflasyonda belirgin bir düşüşün olmasını bekliyoruz" dedi.

'Elektrikte KDV indirimi yaptık, fiyatlara yansımasını bekliyoruz'

Fahiş fiyatlar konusunda alınan önlemlerden de bahseden Nebati şunları ifade etti:
"Gıda ürünleri, temel ihtiyaç maddeleri ve tarımsal sulama ile meskenlerde kullanılan elektrikte KDV indirimi yaptık. İşletmelerimizin de bu indirimleri fiyatlara yansıtmalarını bekliyoruz. Tarımsal ürünlerde girdi maliyetlerini düşürmek için de çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Tüm çalışmalarımız vatandaşlarımızın refahını ve alım güçlerini eskisinin üzerine çıkarma hedefimiz doğrultusunda ilerliyor. Milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek konusunda kararlıyız."

'Haksız fiyat artışına müsamaha yok'

Stokçuluk konusunda taviz vermeyeceklerini de açıklayan Nebati "Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha dahi göstermeyeceğiz. Bu konu, bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz. Gıda, otomotiv, yağ, gübre, şeker, inşaat malzemeleri, alkollü içecek, tütün ürünleri, sıvı yakıt, demir-çelik, tahıl, kahve ve canlı kümes hayvanları toptan ticareti gibi 30'a yakın sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin ilgili adreslerinde saha denetimi çalışması icra edildi. Usulsüzlükler tespit edilenlere cezai işlemler uygulandı; vergi incelemesine sevk edildi." dedi.

Enflasyon korumalı tahvil

"Bireysel yatırımcının ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz farklı borçlanma enstrüman alternatifleri hazırlıyoruz. İhtiyaç duyulması halinde devreye alınacak bu enstrümanlara yönelik ilgili kurumlarımızın çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu alternatiflerden biri olan bireysel yatırımcıya yönelik enflasyon korumalı tahvilin tasarımı ve geliştirilmesi çalışmalarımızı tamamladık. Söz konusu senedin ihracına ilişkin diğer operasyonel süreçlerin tamamlanmasının ardından ihracın zamanlamasına piyasa şartları ve hazine borçlanma stratejilerimiz çerçevesinde karar vererek kamuoyuyla paylaşacağız."

'Yastık altından çıkan altın artacak'

Yastık altında tutulan altın konusunda da verimli geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Bakan Nebati, şunları ekledi:

"1 Altın Toplama Sistemini başlattığımız 1 Mart 2022 tarihinden bu yana vatandaşlarımızın sisteme olan güven ve ilgisi artarak devam ediyor. Sistem, 81 ilde aktif şekilde uygulanıyor ve sisteme dâhil olan kuyumcu, rafineri ile bankaların sayısı da günden güne artmaya devam ediyor. Bu artış, önümüzdeki dönemde toplanan altın miktarında da belirgin bir artış olacağına işaret ediyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon mayıs ayından sonra gerilemeye başlayacak
30 Nisan, 14:02
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