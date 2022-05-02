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Bakan Varank: Biz terörü şehirlerimizden temizlemeye çalışırken teröristler İBB'de boy gösteriyor
Bakan Varank: Biz terörü şehirlerimizden temizlemeye çalışırken teröristler İBB'de boy gösteriyor
Bakan Varank, “Biz terörü şehirlerimizden temizlemeye çalışırken teröristler İBB’de boy gösteriyor” dedi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T15:53+0300
2022-05-02T16:02+0300
mustafa varank
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
politika
terör
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Bahçelievler Belediyesi Ramazan Bayramı’nın ilk günü dolayısıyla bayramlaşma etkinliği düzenledi. Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Nurettin Topçu Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe çok sayıda vatandaş, çocuklarıyla birlikte geldi. Protokol konuşmalarının ardından Mustafa Varank ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır çocuklara bayram hediyeleri verdi.‘Bu insanların nasıl işe alındığını gayet iyi biliyoruz’Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şunları kaydetti:‘Her tür tedbiri alarak maskesiz bayramlaşıyoruz’Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Dünyada yerli aşıyı üreten sayılı ülkelerden birisi olarak, her tür tedbiri alarak maskesiz bayramlaşıyoruz. Savaş çıktığında oradaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsi tel vücut olmuş. 'Türkiyem beni kurtar' demiş. Demek ki savaşta sadece Türkiye Cumhuriyeti var. İşte bunun kıymetini bileceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetini bileceğiz. Dünya’nın neresinde olursa olsun sadece gariplerin ve mazlumların lideri olarak Kudüs, Suriye, Irak gibi Ukrayna’da akan kanın durdurulmasında da engellemeye çalışıyor” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220430/imamoglu-teror-orgutu-uyesini-yakalama-gorevi-devletindir-ise-alirken-yasal-uygulamalari-yapiyoruz-1055981501.html
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mustafa varank, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), terör

Bakan Varank: Biz terörü şehirlerimizden temizlemeye çalışırken teröristler İBB'de boy gösteriyor

15:53 02.05.2022 (güncellendi: 16:02 02.05.2022)
© AAMustafa Varank
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© AA
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Bakan Varank, “Biz terörü şehirlerimizden temizlemeye çalışırken teröristler İBB’de boy gösteriyor” dedi.
Bahçelievler Belediyesi Ramazan Bayramı’nın ilk günü dolayısıyla bayramlaşma etkinliği düzenledi. Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Nurettin Topçu Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe çok sayıda vatandaş, çocuklarıyla birlikte geldi. Protokol konuşmalarının ardından Mustafa Varank ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır çocuklara bayram hediyeleri verdi.

‘Bu insanların nasıl işe alındığını gayet iyi biliyoruz’

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şunları kaydetti:
“Bayramları bu güzellikle yaşayabilmenin bedeli var. Şu anda güvenlik güçlerimiz, biz şehirlerde huzurla bayram yapabilelim diye Irak’ın kuzeyinde Pençe Operasyonunda teröristlerle mücadele ediyor. Irak’ın kuzeyinde bu operasyonlarda şehitlerimiz var. Rabbim onların hepsine rahmet eylesin. Türkiye terörden çok çekti. Biz 45 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Ama daha önce sınırlarımızın içerisinde belirlediğimiz bölgede kendimizi korumaya çalışırken sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir konsepte geçti. Artık biz teröristleri nerede olursa olsun bulacağız. Sınırın içinde beklemek yok. Terörist hangi mağaradaysa gidip onu bulacağız ve imha edeceğiz. Emin olun, her gün taşın altını kaldırarak burada terörist var mı yok mu diye onu kontrol edip Türkiye’nin güvenliğini sağlamak için çalışıyorlar. Biz şehirlerden terörü temizlerken geçen gün çıkan bir haberle adeta şok olduk. Kandil’de kalaşnikofla dağda fotoğrafları çıkan bir terör yandaşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) gözaltına alındı. Biz terörü şehirlerimizden temizlemeye çalışırken teröristler gelmişler belediyelerde boy gösteriyorlar. Bu insanların nasıl işe alındığını gayet iyi biliyoruz. İBB Başkanı ilk seçildiğinde nasıl AK Partilileri tespit edip 14 bin kardeşimizi işten attıysa bir zahmet o teröristleri de tespit etmenin yolunu bulsun. Biz belediyelerimizde, kurumlarımızda teröristlerle yaşamak istemiyoruz. Bunun gereğini yapsınlar. İnşallah vakti geldiğinde birileri bunun bedelini ödeyecek.
Bu zorlu coğrafyaya baktığınızda Recep Tayyip Erdoğan için ne düşünüyorsun diye sorduğumuzda bizi en ağır eleştirenler bile şunu söylüyor, ‘Böyle dalgalı bir denizde bu gemiyi sağ salim yüzdürebilecek tek lider Recep Tayyip Erdoğan’dır' diyor."

‘Her tür tedbiri alarak maskesiz bayramlaşıyoruz’

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Dünyada yerli aşıyı üreten sayılı ülkelerden birisi olarak, her tür tedbiri alarak maskesiz bayramlaşıyoruz. Savaş çıktığında oradaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsi tel vücut olmuş. 'Türkiyem beni kurtar' demiş. Demek ki savaşta sadece Türkiye Cumhuriyeti var. İşte bunun kıymetini bileceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetini bileceğiz. Dünya’nın neresinde olursa olsun sadece gariplerin ve mazlumların lideri olarak Kudüs, Suriye, Irak gibi Ukrayna’da akan kanın durdurulmasında da engellemeye çalışıyor” dedi.
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