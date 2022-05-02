https://tr.sputniknews.com/20220502/bill-gatesten-dso-aciklamasi-pandemiler-konusunda-hic-ciddi-degil-1056009520.html

Bill Gates'ten DSÖ açıklaması: ‘Pandemiler konusunda hiç ciddi değil’

Bill Gates'ten DSÖ açıklaması: ‘Pandemiler konusunda hiç ciddi değil’

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, DSÖ ile ilgili yaptığı açıklamada ölümcül yeni virüsler arayan ekibin on kişiden az olduğunu iddia ederek bunun büyük bir... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T07:24+0300

2022-05-02T07:24+0300

2022-05-02T07:24+0300

yaşam

bill gates

koronavirüs

dsö

pandemi

fon

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Microsoft'un kurusucu Bill Gates'ten pandemi ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilgili gündeme açıklama geldi. Milyarder iş insanı şu anda ölümcül yeni virüsler arayan ekibin on kişiden az olduğunu iddia ederek bunun büyük bir risk oluşturduğunu belirtti.Hürriyet’in İngiliz Financial Times gazetesinden aktardığına göre, Gates, bu riskin azaltılması için 'Küresel Salgın Müdahale ve Seferberlik' girişiminin DSÖ'nün yönetimine girmesi gerektiğini söyledi.'Şu anki DSÖ fonu pandemiler konusunda hiç de ciddi değil' diyen Gates, sözlerine şöyle devam etti;"Hala bu pandeminin daha bulaşıcı ve daha ölümcül olacak bir varyant oluşturma riski altındayız. Bu trajediyi göremememiz ve dünya vatandaşları adına bu yatırımları yapmamamız bana çılgınca geliyor."

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bill gates, koronavirüs, dsö, pandemi, fon