Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220502/bill-gatesten-dso-aciklamasi-pandemiler-konusunda-hic-ciddi-degil-1056009520.html
Bill Gates'ten DSÖ açıklaması: ‘Pandemiler konusunda hiç ciddi değil’
Bill Gates'ten DSÖ açıklaması: ‘Pandemiler konusunda hiç ciddi değil’
Microsoft’un kurucusu Bill Gates, DSÖ ile ilgili yaptığı açıklamada ölümcül yeni virüsler arayan ekibin on kişiden az olduğunu iddia ederek bunun büyük bir... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T07:24+0300
2022-05-02T07:24+0300
yaşam
bill gates
koronavirüs
dsö
pandemi
fon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052660465_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4795a8f0d9fe8dea923d6aca33fd0828.jpg
Microsoft'un kurusucu Bill Gates'ten pandemi ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilgili gündeme açıklama geldi. Milyarder iş insanı şu anda ölümcül yeni virüsler arayan ekibin on kişiden az olduğunu iddia ederek bunun büyük bir risk oluşturduğunu belirtti.Hürriyet’in İngiliz Financial Times gazetesinden aktardığına göre, Gates, bu riskin azaltılması için 'Küresel Salgın Müdahale ve Seferberlik' girişiminin DSÖ'nün yönetimine girmesi gerektiğini söyledi.'Şu anki DSÖ fonu pandemiler konusunda hiç de ciddi değil' diyen Gates, sözlerine şöyle devam etti;"Hala bu pandeminin daha bulaşıcı ve daha ölümcül olacak bir varyant oluşturma riski altındayız. Bu trajediyi göremememiz ve dünya vatandaşları adına bu yatırımları yapmamamız bana çılgınca geliyor."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052660465_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_e912096dab0e7e985f5ffb4fc7e7135d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bill gates, koronavirüs, dsö, pandemi, fon

Bill Gates'ten DSÖ açıklaması: ‘Pandemiler konusunda hiç ciddi değil’

07:24 02.05.2022
© AFP 2022 / LEON NEALBill Gates
Bill Gates - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© AFP 2022 / LEON NEAL
Abone olTelegram
Microsoft’un kurucusu Bill Gates, DSÖ ile ilgili yaptığı açıklamada ölümcül yeni virüsler arayan ekibin on kişiden az olduğunu iddia ederek bunun büyük bir risk oluşturduğunu belirtti. Gates “Şu anki DSÖ fonu pandemiler konusunda hiç de ciddi değil” ifadelerini kullandı.
Microsoft'un kurusucu Bill Gates'ten pandemi ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilgili gündeme açıklama geldi. Milyarder iş insanı şu anda ölümcül yeni virüsler arayan ekibin on kişiden az olduğunu iddia ederek bunun büyük bir risk oluşturduğunu belirtti.
Hürriyet’in İngiliz Financial Times gazetesinden aktardığına göre, Gates, bu riskin azaltılması için 'Küresel Salgın Müdahale ve Seferberlik' girişiminin DSÖ'nün yönetimine girmesi gerektiğini söyledi.
'Şu anki DSÖ fonu pandemiler konusunda hiç de ciddi değil' diyen Gates, sözlerine şöyle devam etti;
"Hala bu pandeminin daha bulaşıcı ve daha ölümcül olacak bir varyant oluşturma riski altındayız. Bu trajediyi göremememiz ve dünya vatandaşları adına bu yatırımları yapmamamız bana çılgınca geliyor."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала