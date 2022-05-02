Bisikletle dünya turu yapan Fransız çift: Herkese Türkiye’nin ne kadar güzel olduğunu anlatacağız

“Sıralamış olduğumuz bölgeleri gezdik ve hedefimiz olan Nepal’de turumuza noktayı koyacağız. Şu an Türkiye’deyiz ve Türkiye bambaşka bir yer. Oldukça güzel bir doğası var. Güneşi, havası, dağları ve insanları çok güzel, Türk insanı çok sıcakkanlı ve oldukça samimi. Bizi gördüklerinde ailelerinden birini görmüş kadar seviniyor ve bizleri ağırlıyorlar. Bizlere çay ikram etmeden de asla bizi bırakmıyorlar. Türk insanının böyle cana yakın olması bizleri Türkiye’ye olan sevgimizi daha da artırıyor. Eşim Mael Millian kendisi Fransa’da marangoz ben ise doktorum. Ben 25 yaşındayım, eşim ise 30 yaşında. Türkiye gerçekten gezip görülmesi gerekilen yerlerden biri. Türkiye’de Adıyaman’a geldik ve oranın insanı da bir başka güzel. Oldukça samimi ve kibar insanlar. Bizlerle yakından ilgilendiler, burada dostluklar arkadaşlıklar kurduk. Gezmek, insana oldukça iyi geliyor. Herkese yeni arkadaşlıklar, dostluklar edinmelerini tavsiye ediyoruz. Bisikletle gezerseniz asla sıkılmazsınız. Fransa’ya gittiğimizde eşimle birlikte herkese Türkiye’nin ne kadar güzel bir yer olduğunu anlatacağız. Herkesin mutlaka gelip Türkiye’yi görmesini insanlarıyla tanışmasını istiyoruz.”