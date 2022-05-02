https://tr.sputniknews.com/20220502/bm-genel-sekreteri-ukraynadaki-durum-gida-enerji-ve-ekonomik-krizi-derinlestirdi-1056007574.html

BM Genel Sekreteri: Ukrayna'daki durum gıda, enerji ve ekonomik krizi derinleştirdi

BM Genel Sekreteri: Ukrayna'daki durum gıda, enerji ve ekonomik krizi derinleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu sonrası yaşananların Afrika ve dünyadaki gıda, enerji ve... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T02:43+0300

2022-05-02T02:43+0300

2022-05-02T02:43+0300

ukrayna krizi

antonio guterres

bm genel sekreteri antonio guterres

ukrayna krizi

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Senegal Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Guterres, Ukrayna krizinin etkilerinin tüm dünyanın yanı sıra Afrika'da da net şekilde hissedildiğini belirterek, gıda ve enerji kriziyle mücadele için tüm gereksiz ihracat kısıtlamalarının kaldırılması gerektiğini kaydetti.BM Genel Sekreteri, gıda krizinin, Ukrayna'nın yanı sıra Rusya ve Belarus'taki buğday üretiminin yeniden dünya pazarına dahil edilmesiyle çözülebileceğini vurguladı.Enerji krizine ilişkin de konuşan Guterres, yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesinin gerektiğini belirtti. Guterres, uluslararası finans kuruluşlarının gelişmekte olan ülkeler için acilen borç düzenleme mekanizmalarını devreye sokmaları gerektiğini kaydetti.

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antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, ukrayna krizi