https://tr.sputniknews.com/20220502/bm-yemendeki-mayinlar-buyuk-tehdit-olusturuyor-1056010310.html

BM: Yemen'deki mayınlar büyük tehdit oluşturuyor

BM: Yemen'deki mayınlar büyük tehdit oluşturuyor

Birleşmiş Milletler, Yemen'deki mayınların ülkenin birçok bölgesinde büyük tehdit oluşturduğunu bildirdi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T08:44+0300

2022-05-02T08:44+0300

2022-05-02T08:44+0300

dünya

yemen

birleşmiş milletler (bm)

mayın

tehlike

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BM Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonundan (UNMHA) Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı."Yemen'de yere döşenen mayınlar ve savaş kalıntıları olan diğer patlayıcılar Hudeyde kenti dahil ülkenin birçok yerinde tehdit oluşturuyor" ifadesine yer verilen açıklamada, Hudeyde ili sakinleri ile bu ile bayramlaşmaya gelecek kişilerin mayın riski bulunan bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.Açıklamada ayrıca vatandaşlara yıkılan veya savaşta zarar gören binalara da yaklaşmamaları çağrısı yapıldı.

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yemen, birleşmiş milletler (bm), mayın, tehlike