https://tr.sputniknews.com/20220502/bm-yemendeki-mayinlar-buyuk-tehdit-olusturuyor-1056010310.html
BM: Yemen'deki mayınlar büyük tehdit oluşturuyor
BM: Yemen'deki mayınlar büyük tehdit oluşturuyor
Birleşmiş Milletler, Yemen'deki mayınların ülkenin birçok bölgesinde büyük tehdit oluşturduğunu bildirdi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T08:44+0300
2022-05-02T08:44+0300
2022-05-02T08:44+0300
dünya
yemen
birleşmiş milletler (bm)
mayın
tehlike
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BM Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonundan (UNMHA) Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı."Yemen'de yere döşenen mayınlar ve savaş kalıntıları olan diğer patlayıcılar Hudeyde kenti dahil ülkenin birçok yerinde tehdit oluşturuyor" ifadesine yer verilen açıklamada, Hudeyde ili sakinleri ile bu ile bayramlaşmaya gelecek kişilerin mayın riski bulunan bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.Açıklamada ayrıca vatandaşlara yıkılan veya savaşta zarar gören binalara da yaklaşmamaları çağrısı yapıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
yemen, birleşmiş milletler (bm), mayın, tehlike
BM: Yemen'deki mayınlar büyük tehdit oluşturuyor
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Birleşmiş Milletler, Yemen'deki mayınların ülkenin birçok bölgesinde büyük tehdit oluşturduğunu bildirdi.
BM Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonundan (UNMHA) Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı.
"Yemen'de yere döşenen mayınlar ve savaş kalıntıları olan diğer patlayıcılar Hudeyde kenti dahil ülkenin birçok yerinde tehdit oluşturuyor" ifadesine yer verilen açıklamada, Hudeyde ili sakinleri ile bu ile bayramlaşmaya gelecek kişilerin mayın riski bulunan bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.
Açıklamada ayrıca vatandaşlara yıkılan veya savaşta zarar gören binalara da yaklaşmamaları çağrısı yapıldı.