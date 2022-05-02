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Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Düzce'de boşanma aşamasındaki eşini tüfekle vurarak öldüren kişi tutuklandı. İfadesinde pişman olmadığını söyleyen zanlı, "Bugün olmasa yarın olacaktı" dedi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T18:03+0300
2022-05-02T18:05+0300
türkiye
boşanma
türkiye
düzce
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Düzce'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti.Olay, dün öğleden sonra, Yığılca ilçesi Hacıyeri köyünde meydana geldi. Bolu’da yaşayan Durdu Alkan bayramlaşmak için boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Alkan ve oğlu Müslüm Alkan’ın kaldığı eve geldi.Çift arasındaki tartışmaya oğlu Müslüm Alkan da dahil oldu. Durdu Alkan aracında bulunan av tüfeğini alarak tekrar eve girdi. Babasının annesini vuracağını gören Müslüm Alkan müdahale etmek istedi.Durdu Alkan, oğlunu sol bacağından yaraladı, daha sonra ateş ederek eşi Ayşe Alkan’ı öldürdü. Yaralanan Müslüm Alkan hastaneye kaldırılırken, ormana kaçan Durdu Alkan ise jandarma ekiplerince yakalandı.'Hiç pişmanlığım yok'Gözaltına alınan Durdu Alkan'ın ifadesinde, defalarca barışmak istediğini ancak eşinin buna yanaşmadığını söyledi.Hakkında uzaklaştırma kararı alındığının belirten Alkan, "Bayramlaşmak için eve geldiğimde kimse yoktu. Beni kovmaya çalıştılar. Oğlum başıma nacakla vurdu ve yaralandım. Bu kez ben av tüfeğini alarak ateş etmeye başladım. Bu konuda hiç pişmanlığım yok. Bugün olmasa yarın olacaktı” diye konuştu.Durdu Alkan'ın daha önce de adam yaralama suçundan cezaevine girdiği ve 2 yıl önce tahliye olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Durdu Alkan tutuklandı. Ayşe Alkan ise Hacıyeri köyünde öğle namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Ayşe Alkan’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.
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boşanma, türkiye, düzce

Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

18:03 02.05.2022 (güncellendi: 18:05 02.05.2022)
© DHAambulans - acil servis
ambulans - acil servis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© DHA
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Düzce'de boşanma aşamasındaki eşini tüfekle vurarak öldüren kişi tutuklandı. İfadesinde pişman olmadığını söyleyen zanlı, "Bugün olmasa yarın olacaktı" dedi.
Düzce'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti.
Olay, dün öğleden sonra, Yığılca ilçesi Hacıyeri köyünde meydana geldi. Bolu’da yaşayan Durdu Alkan bayramlaşmak için boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Alkan ve oğlu Müslüm Alkan’ın kaldığı eve geldi.

Çift arasındaki tartışmaya oğlu Müslüm Alkan da dahil oldu. Durdu Alkan aracında bulunan av tüfeğini alarak tekrar eve girdi. Babasının annesini vuracağını gören Müslüm Alkan müdahale etmek istedi.
Durdu Alkan, oğlunu sol bacağından yaraladı, daha sonra ateş ederek eşi Ayşe Alkan’ı öldürdü. Yaralanan Müslüm Alkan hastaneye kaldırılırken, ormana kaçan Durdu Alkan ise jandarma ekiplerince yakalandı.

'Hiç pişmanlığım yok'

Gözaltına alınan Durdu Alkan'ın ifadesinde, defalarca barışmak istediğini ancak eşinin buna yanaşmadığını söyledi.
Hakkında uzaklaştırma kararı alındığının belirten Alkan, "Bayramlaşmak için eve geldiğimde kimse yoktu. Beni kovmaya çalıştılar. Oğlum başıma nacakla vurdu ve yaralandım. Bu kez ben av tüfeğini alarak ateş etmeye başladım. Bu konuda hiç pişmanlığım yok. Bugün olmasa yarın olacaktı” diye konuştu.
Durdu Alkan'ın daha önce de adam yaralama suçundan cezaevine girdiği ve 2 yıl önce tahliye olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Durdu Alkan tutuklandı.

Ayşe Alkan ise Hacıyeri köyünde öğle namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Ayşe Alkan’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.
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