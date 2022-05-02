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Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
Bursa İnegöl'de Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T17:42+0300
2022-05-02T17:42+0300
2022-05-02T17:42+0300
türkiye
bayram
bursa
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 5 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor.Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.Koronavirüs pandemisi nedeniyle yapılamayan toplu bayramlaşma, iki yıl sonra mahalle meydanında gerçekleşti.Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı.1 kilometreye ulaşan bayramlaşma kuyruğu ise drone ile havadan görüntülendi.
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bayram, bursa
Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
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Bursa İnegöl'de Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 5 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor.
Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle yapılamayan toplu bayramlaşma, iki yıl sonra mahalle meydanında gerçekleşti.
Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı.
1 kilometreye ulaşan bayramlaşma kuyruğu ise drone ile havadan görüntülendi.