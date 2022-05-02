https://tr.sputniknews.com/20220502/bursada-1-kilometrelik--bayramlasma-kuyrugu--1056025460.html

Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

Bursa İnegöl'de Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T17:42+0300

2022-05-02T17:42+0300

2022-05-02T17:42+0300

türkiye

bayram

bursa

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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 5 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor.Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.Koronavirüs pandemisi nedeniyle yapılamayan toplu bayramlaşma, iki yıl sonra mahalle meydanında gerçekleşti.Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı.1 kilometreye ulaşan bayramlaşma kuyruğu ise drone ile havadan görüntülendi.

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bayram, bursa