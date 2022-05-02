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CANLI | Hindistan Başbakanı Modi, Avrupa turunda: Gündem Ukrayna
CANLI | Hindistan Başbakanı Modi, Avrupa turunda: Gündem Ukrayna
Washington Post- ABC News anketine göre ABD'lilerin yüzde 47'si, Başkan Biden'ın Ukrayna meselesini ele alış tarzından memnun değil. Öte yandan Rusya'ya... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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CANLI | Hindistan Başbakanı Modi, Avrupa turunda: Gündem Ukrayna 09:37 02.05.2022 (güncellendi: 10:07 02.05.2022) Abone ol
Washington Post- ABC News anketine göre ABD'lilerin yüzde 47'si, Başkan Biden'ın Ukrayna meselesini ele alış tarzından memnun değil. Öte yandan Rusya'ya yaptırımlara katılması yönünde baskı gören ülkelerden biri olan Hindistan'ın başbakanı Modi bugün Avrupa turuna başlıyor. Ziyaretin gündeminde Ukrayna krizi var.
Rusya'nın Ukrayna harekatına dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında. Önce yeniler Önce eskiler
Rusya'ya yaptırımlara katılması yönünde baskı gören ülkelerden biri olan Hindistan'ın başbakanı Narendra Modi bugün Avrupa turuna başlıyor. Ziyaretin gündeminde Ukrayna krizi var.
Yola çıkmadan önce bir açıklama yayınlayan Modi, "Avrupa ziyaretim, bölgenin birçok zorluk ve seçimle karşı karşıya kaldığı bir döneme denk geliyor" dedi.
Washington Post- ABC News anketine göre ABD Başkanı Joe Biden'ın halk tarafından onaylanmama oranı yüzde 52. ABD'lilerin yüzde 47'si de Biden'ın Ukrayna meselesini ele alış tarzından memnun değil.