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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220502/canli--anket-abdlilerin-neredeyse-yarisi-bidenin-ukrayna-tutumunu-onaylamiyor--1056010570.html
CANLI | Hindistan Başbakanı Modi, Avrupa turunda: Gündem Ukrayna
CANLI | Hindistan Başbakanı Modi, Avrupa turunda: Gündem Ukrayna
Washington Post- ABC News anketine göre ABD'lilerin yüzde 47'si, Başkan Biden'ın Ukrayna meselesini ele alış tarzından memnun değil. Öte yandan Rusya'ya... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
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CANLI | Hindistan Başbakanı Modi, Avrupa turunda: Gündem Ukrayna

09:37 02.05.2022 (güncellendi: 10:07 02.05.2022)
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Washington Post- ABC News anketine göre ABD'lilerin yüzde 47'si, Başkan Biden'ın Ukrayna meselesini ele alış tarzından memnun değil. Öte yandan Rusya'ya yaptırımlara katılması yönünde baskı gören ülkelerden biri olan Hindistan'ın başbakanı Modi bugün Avrupa turuna başlıyor. Ziyaretin gündeminde Ukrayna krizi var.
Rusya'nın Ukrayna harekatına dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
Ukrayna krizi
CANLI BLOG | Lavrov: Ukrayna’daki operasyonu 9 Mayıs’a kadar bitirmeye çalışmayacağız
Dün, 19:27
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10:05 02.05.2022
Hindistan Başbakanı Modi, Avrupa turunda: Gündem Ukrayna
Rusya'ya yaptırımlara katılması yönünde baskı gören ülkelerden biri olan Hindistan'ın başbakanı Narendra Modi bugün Avrupa turuna başlıyor. Ziyaretin gündeminde Ukrayna krizi var.
Yola çıkmadan önce bir açıklama yayınlayan Modi, "Avrupa ziyaretim, bölgenin birçok zorluk ve seçimle karşı karşıya kaldığı bir döneme denk geliyor" dedi.
09:36 02.05.2022
Anket: ABD'lilerin neredeyse yarısı Biden'ın Ukrayna tutumundan memnun değil
Washington Post- ABC News anketine göre ABD Başkanı Joe Biden'ın halk tarafından onaylanmama oranı yüzde 52. ABD'lilerin yüzde 47'si de Biden'ın Ukrayna meselesini ele alış tarzından memnun değil.
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