CANLI | Hindistan Başbakanı Modi, Avrupa turunda: Gündem Ukrayna

Hindistan Başbakanı Modi, Avrupa turunda: Gündem Ukrayna

Rusya'ya yaptırımlara katılması yönünde baskı gören ülkelerden biri olan Hindistan'ın başbakanı Narendra Modi bugün Avrupa turuna başlıyor. Ziyaretin gündeminde Ukrayna krizi var.

Yola çıkmadan önce bir açıklama yayınlayan Modi, "Avrupa ziyaretim, bölgenin birçok zorluk ve seçimle karşı karşıya kaldığı bir döneme denk geliyor" dedi.