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Çin'de bakımevinde kalan bir yaşlı öldü sanılarak ceset torbasına konuldu
Çin'de bakımevinde kalan bir yaşlı öldü sanılarak ceset torbasına konuldu
Çin'de bakımevinde kalan yaşlı bir hasta, öldü sanılarak ceset torbasına konuldu. Yaşadığı fark edilince hasta, tekrardan tedavi altına alındı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T14:22+0300
2022-05-02T14:28+0300
çin
yaşlı
ölüm
dünya
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Kovid-19 salgını nedeniyle karantina tedbirlerinin uygulandığı Şanghay'da bakımevinde kalan yaşlı bir hastanın öldü sanılarak ceset torbasına konulduğu ortaya çıktı.Yerel basındaki haberlere göre, Çin'in Putuo ilçesindeki Şinçangcıng Yaşlı Bakım Hastanesi önünde hazmat tulumlu morg görevlileri, teslim aldıkları hastanın yaşadığını fark etti. Morg görevlileri, sedye ile hastane dışına taşınan torbayı açıp içine baktıklarında yaşam işaretleri görünce hastayı getiren görevliyi uyardı. Ölmediği anlaşılan hasta yeninden içeri taşındı.Olay, karantina tedbirlerinin altıncı haftasına girdiği kentteki vatandaşların tepkisine yol açtı.Putuo Yurttaşlık İşleri Bürosu, yaptığı açıklamada olayı doğrularken ihmal sebebiyle soruşturma başlatıldığını ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağını bildirdi. Açıklamanın devamında hastanın yeniden bakıma alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
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çin, yaşlı, ölüm

Çin'de bakımevinde kalan bir yaşlı öldü sanılarak ceset torbasına konuldu

14:22 02.05.2022 (güncellendi: 14:28 02.05.2022)
© Flickr / Amy BishopMorg - ceset
Morg - ceset - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© Flickr / Amy Bishop
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Çin'de bakımevinde kalan yaşlı bir hasta, öldü sanılarak ceset torbasına konuldu. Yaşadığı fark edilince hasta, tekrardan tedavi altına alındı.
Kovid-19 salgını nedeniyle karantina tedbirlerinin uygulandığı Şanghay'da bakımevinde kalan yaşlı bir hastanın öldü sanılarak ceset torbasına konulduğu ortaya çıktı.
Yerel basındaki haberlere göre, Çin'in Putuo ilçesindeki Şinçangcıng Yaşlı Bakım Hastanesi önünde hazmat tulumlu morg görevlileri, teslim aldıkları hastanın yaşadığını fark etti. Morg görevlileri, sedye ile hastane dışına taşınan torbayı açıp içine baktıklarında yaşam işaretleri görünce hastayı getiren görevliyi uyardı. Ölmediği anlaşılan hasta yeninden içeri taşındı.
Olay, karantina tedbirlerinin altıncı haftasına girdiği kentteki vatandaşların tepkisine yol açtı.
Putuo Yurttaşlık İşleri Bürosu, yaptığı açıklamada olayı doğrularken ihmal sebebiyle soruşturma başlatıldığını ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağını bildirdi. Açıklamanın devamında hastanın yeniden bakıma alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
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