https://tr.sputniknews.com/20220502/cocuklarin-kavgasina-aileler-karisti-13-gozalti-1056023793.html

Çocukların kavgasına aileler karıştı: 13 gözaltı

Çocukların kavgasına aileler karıştı: 13 gözaltı

Ankara'da çocuklar arasındaki kavgaya anne babalar da karıştı. Polisin müdahale ettiği olayda 13 kişi gözaltına alındı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T16:39+0300

2022-05-02T16:39+0300

2022-05-02T16:39+0300

türkiye

silahlı kavga

polis

ankara

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Ankara’nın Polatlı ilçesinde Şentepe Mahallesinde iki aile arasında çıkan kavgada soplar konuştu. Edinilen bilgilere göre, çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler karıştığı iddia edildi. Kısa sürede büyüyen kavgada şahıslar sopalar ile birbirlerine saldırdı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile olay sonlanırken kavgaya karıştığı belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.

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silahlı kavga, polis, ankara