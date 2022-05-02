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Çocukların kavgasına aileler karıştı: 13 gözaltı
Çocukların kavgasına aileler karıştı: 13 gözaltı
Ankara'da çocuklar arasındaki kavgaya anne babalar da karıştı. Polisin müdahale ettiği olayda 13 kişi gözaltına alındı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T16:39+0300
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silahlı kavga
polis
ankara
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Ankara’nın Polatlı ilçesinde Şentepe Mahallesinde iki aile arasında çıkan kavgada soplar konuştu. Edinilen bilgilere göre, çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler karıştığı iddia edildi. Kısa sürede büyüyen kavgada şahıslar sopalar ile birbirlerine saldırdı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile olay sonlanırken kavgaya karıştığı belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220428/pide-kuyrugunda-cikan-kavgada-kibris-gazisini-hastanelik-edene-kadar-dovduler-1055915379.html
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silahlı kavga, polis, ankara

Çocukların kavgasına aileler karıştı: 13 gözaltı

16:39 02.05.2022
© İHAÇocukların kavgasına aileler karıştı: 13 gözaltı
Çocukların kavgasına aileler karıştı: 13 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© İHA
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Ankara'da çocuklar arasındaki kavgaya anne babalar da karıştı. Polisin müdahale ettiği olayda 13 kişi gözaltına alındı.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde Şentepe Mahallesinde iki aile arasında çıkan kavgada soplar konuştu.
Edinilen bilgilere göre, çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler karıştığı iddia edildi. Kısa sürede büyüyen kavgada şahıslar sopalar ile birbirlerine saldırdı.
Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile olay sonlanırken kavgaya karıştığı belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.
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