https://tr.sputniknews.com/20220502/coplerden-topladigi-eski-tarim-aletleriyle-bahcesini-muzeye-cevirdi-1056012790.html

Çöplerden topladığı eski tarım aletleriyle bahçesini müzeye çevirdi

Çöplerden topladığı eski tarım aletleriyle bahçesini müzeye çevirdi

Karaman’da hurdacılık işiyle uğraşan Halit Ordu, çöplerden ve satın alarak topladığı eski tarım aletlerini kiraladığı evin önünde ve bahçesinde sergiliyor. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T10:39+0300

2022-05-02T10:39+0300

2022-05-02T10:42+0300

karaman

yaşam

ziraat mühendisleri odası

mehmet bayram

hurda

hurdacı

tarım

çöp toplama

tarihi eser

müze

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Kazımkarabekir ilçesinde hurdacılık yapan Halit Ordu, çöplerden bulduğu eski tarım aletlerini satmaya kıyamayarak toplamaya başladı. Denk geldiği bazı eşyaları da satın alan Ordu, kiraladığı evinin bahçesinde bu eşyaları biriktirmeye başladı. Ordu, evinin bahçesini adeta müzeye çevirirken, yıllar önce ataları tarafından kara sapanlarda kullanılan yüzlerce tarım aletini görenler ise bunları ilgiyle inceliyor. Ordu, "Geçmişimizde kullanılan bu tarım aletlerinin böyle rezil olmasına ve hurdaya giderek yok olmasına içim el vermediği için bunları toplayarak vatandaşlara sergiliyorum“ dedi.'Binin üzerinde çeşit var'Ordu, maksadının bunların ticaretini yapmak olmadığını kaydederek şunları aktardı:'Burada tarihe tanıklık eden tarım aletleri var'Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da, "Kazımkarabekir ilçemizde görüyoruz ki bir arkadaşımız tarihe tanıklık eden bu eski tarım aletlerini üşenmeden toplayarak sergiliyor. Buradan ben şunu belirtmek isterim ki burada çok sayıda tarım aleti var. Kara sabanlar var, sandıklar var, yabalar var, kancalar var. Eskiden herkesin ambarı yoktu ve bu küplerde ununu, yağını, bulgurunu saklardı. Burada çok çeşitte semer gördük. Eskiye ait ne isterseniz her şey var. Gezmek isteyenler için güzel bir yer olmuş, arkadaşı bu emeğinden dolayı kutluyorum” diye konuştu.

karaman

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