https://tr.sputniknews.com/20220502/cumhurbaskani-erdogan-bu-hafta-icerisinde-sayin-putinle-biz-bir-gorusme-buyuk-ihtimalle-yapacagiz-1056009782.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içerisinde Sayın Putin'le büyük ihtimalle görüşme yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içerisinde Sayın Putin'le büyük ihtimalle görüşme yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından cemaatle bayramlaşan Erdoğan, gazetecilerin de bayramını... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T07:50+0300

2022-05-02T07:50+0300

2022-05-02T08:16+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazının ardından Çamlıca Camii’nde cemaatle bayramlaştı.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: - Dini bayramlarımız kardeşliğin birliğin beraberliğin tavan yaptığı günlerdir. Buna çok çok muhtaç olduğumuz dönemdeyiz ve böyle bir dönemde şuanda hamdolsun İstanbulumuzun en büyük camiinde bir araya geldik. Burada kardeşliğimizi teyit ediyoruz. - Rabbim bu birlikteliğimizi daim kılsın. Sıkıntıları yaşadığımız bir dönemdeyiz. Rabbim kardeşliğimizi ziyade eylesin ve bu dua bu temenni içerisinde nice bayramlara kavuşmayı rabbim bizlere lütfetsin. İnşallah bir dahaki bayramı bir taraftan Çamlıca bir taraftan şimdi Barbaros Hayreddin Paşa Camii de inşallah yetişir orada da bu bayram namazları kılmayı lütfetsin. - Bu gayret içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız kardeşliğimizin ziyade olması için de dualarımıza devam edeceğiz. Sizler de bizlere dua edin. Bizler de sizlere dua ediyoruz. Rabbimin lütfu ile bu işleri başaracağız.- Bu hafta içerisinde Sayın Putin'le biz bir görüşme büyük ihtimalle yapacağız. Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır.- Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri çok farklı bir konuma gelecek. Bunu Muhammed bin Selman'la yaptığımız ikili görüşmelerde de ele aldık.

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recep tayyip erdoğan