https://tr.sputniknews.com/20220502/cumhurbaskani-erdogan-ile-aliyev-telefonda-gorustu-1056023899.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi yaptı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T16:40+0300

2022-05-02T16:40+0300

2022-05-02T16:42+0300

türkiye

ramazan bayramı

dünya

politika

ilham aliyev

azerbaycan

tebrik

davet

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı, Türkiye ve Azerbaycan halkları için iyi dileklerini ifade etti.Erdoğan, Aliyev'in Azerbaycan davetini kabul ettiTürkiye ile Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine duydukları güveni vurgulayan iki lider, ilişkilerin geleceğine ilişkin konuları ele aldı. Erdoğan, Aliyev'in Azerbaycan davetini kabul etti.

https://tr.sputniknews.com/20220502/putinden-ramazan-bayrami-tebrigi-rusyadaki-muslumanlar-toplumsal-uzlasinin-guclenmesini-sagliyor-1056014530.html

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ramazan bayramı, dünya, politika, ilham aliyev, azerbaycan, tebrik, davet