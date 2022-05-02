Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220502/cumhurbaskani-erdogan-ile-aliyev-telefonda-gorustu-1056023899.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi yaptı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T16:40+0300
2022-05-02T16:42+0300
türkiye
ramazan bayramı
dünya
politika
ilham aliyev
azerbaycan
tebrik
davet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0f/1044738187_0:160:2001:1285_1920x0_80_0_0_4e845b8ed6895864d6c71be75d45aa06.jpg
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı, Türkiye ve Azerbaycan halkları için iyi dileklerini ifade etti.Erdoğan, Aliyev'in Azerbaycan davetini kabul ettiTürkiye ile Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine duydukları güveni vurgulayan iki lider, ilişkilerin geleceğine ilişkin konuları ele aldı. Erdoğan, Aliyev'in Azerbaycan davetini kabul etti.
https://tr.sputniknews.com/20220502/putinden-ramazan-bayrami-tebrigi-rusyadaki-muslumanlar-toplumsal-uzlasinin-guclenmesini-sagliyor-1056014530.html
türkiye
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0f/1044738187_62:0:1937:1406_1920x0_80_0_0_2c2deb0c82f922e1ecf60c4ece492fe7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ramazan bayramı, dünya, politika, ilham aliyev, azerbaycan, tebrik, davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü

16:40 02.05.2022 (güncellendi: 16:42 02.05.2022)
© İHA / KAMİL NADİRLİCumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli’de Aliyev tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli’de Aliyev tarafından karşılandı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© İHA / KAMİL NADİRLİ
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi yaptı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı, Türkiye ve Azerbaycan halkları için iyi dileklerini ifade etti.

Erdoğan, Aliyev'in Azerbaycan davetini kabul etti

Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine duydukları güveni vurgulayan iki lider, ilişkilerin geleceğine ilişkin konuları ele aldı. Erdoğan, Aliyev'in Azerbaycan davetini kabul etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
DÜNYA
Putin’den Ramazan Bayramı tebriği: Rusya’daki Müslümanlar toplumsal uzlaşının güçlenmesini sağlıyor
11:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала