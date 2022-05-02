https://tr.sputniknews.com/20220502/cumhurbaskani-erdogan-ile-aliyev-telefonda-gorustu-1056023899.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi yaptı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T16:40+0300
2022-05-02T16:40+0300
2022-05-02T16:42+0300
türkiye
ramazan bayramı
dünya
politika
ilham aliyev
azerbaycan
tebrik
davet
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı, Türkiye ve Azerbaycan halkları için iyi dileklerini ifade etti.Erdoğan, Aliyev'in Azerbaycan davetini kabul ettiTürkiye ile Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine duydukları güveni vurgulayan iki lider, ilişkilerin geleceğine ilişkin konuları ele aldı. Erdoğan, Aliyev'in Azerbaycan davetini kabul etti.
https://tr.sputniknews.com/20220502/putinden-ramazan-bayrami-tebrigi-rusyadaki-muslumanlar-toplumsal-uzlasinin-guclenmesini-sagliyor-1056014530.html
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ramazan bayramı, dünya, politika, ilham aliyev, azerbaycan, tebrik, davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü
16:40 02.05.2022 (güncellendi: 16:42 02.05.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi yaptı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı, Türkiye ve Azerbaycan halkları için iyi dileklerini ifade etti.
Erdoğan, Aliyev'in Azerbaycan davetini kabul etti
Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine duydukları güveni vurgulayan iki lider, ilişkilerin geleceğine ilişkin konuları ele aldı. Erdoğan, Aliyev'in Azerbaycan davetini kabul etti.