Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220502/deniz-kenarinda-otomobilini-atese-verdi-1056016500.html
Deniz kenarında otomobilini ateşe verdi
Deniz kenarında otomobilini ateşe verdi
Adana’nın Yumurtalık ilçesinde bir kişi, otomobiline benzin döküp ateşe verdi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T12:30+0300
2022-05-02T12:37+0300
adana
türkiye
yangın
otomobil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1056016022_0:37:1536:901_1920x0_80_0_0_5607b9107d21d5983092a750d6312852.jpg
Adana’da edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yumurtalık ilçesine arkadaşıyla gezmeye gelen Ö.F.T. isimli şahıs saat 13.30 sıralarında 33 AVB 203 plakalı otomobilini Kıyıkent Sitesi plajının önüne sürdü ve deniz kıyısına 5 metre kala otomobiline benzin dökerek ateşe verdi. Otomobil bir anda alev topuna döndü.Çevredeki vatandaşların yardım talebi de otomobil sahibi tarafından “Otomobilimi söndürmeyin” diyerek reddedildi.Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis geldi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahalede bulunarak kısa sürede söndürdü.Söndürme çalışmalarının ardından, otomobilin demir yığınına döndüğü görüldü.Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil plajdan kaldırılarak otoparka çekildi.
adana
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1056016022_0:0:1536:1152_1920x0_80_0_0_0e0f8bb0f544fce5a404ec10128d2274.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adana, yangın, otomobil

Deniz kenarında otomobilini ateşe verdi

12:30 02.05.2022 (güncellendi: 12:37 02.05.2022)
© İHAAdana, otomobil, yangın
Adana, otomobil, yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© İHA
Abone olTelegram
Adana’nın Yumurtalık ilçesinde bir kişi, otomobiline benzin döküp ateşe verdi.
Adana’da edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yumurtalık ilçesine arkadaşıyla gezmeye gelen Ö.F.T. isimli şahıs saat 13.30 sıralarında 33 AVB 203 plakalı otomobilini Kıyıkent Sitesi plajının önüne sürdü ve deniz kıyısına 5 metre kala otomobiline benzin dökerek ateşe verdi. Otomobil bir anda alev topuna döndü.
Çevredeki vatandaşların yardım talebi de otomobil sahibi tarafından “Otomobilimi söndürmeyin” diyerek reddedildi.
Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis geldi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahalede bulunarak kısa sürede söndürdü.
Söndürme çalışmalarının ardından, otomobilin demir yığınına döndüğü görüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil plajdan kaldırılarak otoparka çekildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала