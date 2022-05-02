https://tr.sputniknews.com/20220502/deniz-kenarinda-otomobilini-atese-verdi-1056016500.html
Deniz kenarında otomobilini ateşe verdi
Deniz kenarında otomobilini ateşe verdi
Adana’nın Yumurtalık ilçesinde bir kişi, otomobiline benzin döküp ateşe verdi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T12:30+0300
2022-05-02T12:30+0300
2022-05-02T12:37+0300
adana
türkiye
yangın
otomobil
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Adana’da edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yumurtalık ilçesine arkadaşıyla gezmeye gelen Ö.F.T. isimli şahıs saat 13.30 sıralarında 33 AVB 203 plakalı otomobilini Kıyıkent Sitesi plajının önüne sürdü ve deniz kıyısına 5 metre kala otomobiline benzin dökerek ateşe verdi. Otomobil bir anda alev topuna döndü.Çevredeki vatandaşların yardım talebi de otomobil sahibi tarafından “Otomobilimi söndürmeyin” diyerek reddedildi.Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis geldi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahalede bulunarak kısa sürede söndürdü.Söndürme çalışmalarının ardından, otomobilin demir yığınına döndüğü görüldü.Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil plajdan kaldırılarak otoparka çekildi.
adana
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adana, yangın, otomobil
Deniz kenarında otomobilini ateşe verdi
12:30 02.05.2022 (güncellendi: 12:37 02.05.2022) Abone ol
Adana’nın Yumurtalık ilçesinde bir kişi, otomobiline benzin döküp ateşe verdi.
Adana’da edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yumurtalık ilçesine arkadaşıyla gezmeye gelen Ö.F.T. isimli şahıs saat 13.30 sıralarında 33 AVB 203 plakalı otomobilini Kıyıkent Sitesi plajının önüne sürdü ve deniz kıyısına 5 metre kala otomobiline benzin dökerek ateşe verdi. Otomobil bir anda alev topuna döndü.
Çevredeki vatandaşların yardım talebi de otomobil sahibi tarafından “Otomobilimi söndürmeyin” diyerek reddedildi.
Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis geldi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahalede bulunarak kısa sürede söndürdü.
Söndürme çalışmalarının ardından, otomobilin demir yığınına döndüğü görüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil plajdan kaldırılarak otoparka çekildi.