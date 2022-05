Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Allah dünyayı hepimiz için yaratmıştır ve dünya hepimize yeter

https://tr.sputniknews.com/20220502/diyanet-isleri-baskani-erbas-allah-dunyayi-hepimiz-icin-yaratmistir-ve-dunya-hepimize-yeter-1056011423.html

Süleymaniye Camisi'nde Ramazan Bayramı hutbesini irat eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, öncelikle bayram namazı için camide bulunan vatandaşların bayramlarını tebrik ettiğini söyledi.Bayramların insanların fıtratıyla buluşma, birbirlerine gönlünü açma ve sevinci paylaşma günleri olduğunu belirten Erbaş, "Bayramlar, kardeşliğimizi pekiştirme, yüreklerimizi birleştirme günleridir. Bayramlar dilleri, renkleri ve coğrafyaları farklı; imanları, gönülleri ve duaları aynı milyonlarca Müslümanın aynı duyguyu yaşadığı vahdet anlarıdır" diye konuştu.Erbaş, her nimet gibi bayramların da şükür vesilesi olduğunu anlatarak, "O halde şükrümüzle tüm varlığın ve nimetin kaynağı olan Yüce yaratıcımıza yakınlaşalım. Bayramları hakiki manada bayram haline getirecek olan bizleriz. Öyleyse bayramın neşesini ve mutluluğunu herkesle paylaşalım. Paylaşarak iyi ve güzel olanı çoğaltalım. Acısı olanın acısını azaltalım, yükü olanın yükünü hafifletelim, derdi olanın derdine ortak olalım. Allah Resulü'nün 'Bir mümin, diğer bir mümin için birbirini destekleyen bir binanın tuğlaları gibidir.' ilkesine sadakat gösterelim" ifadelerini kullandı.‘Bayramlar sevgi, barış ve barışma günleridir’"Bayramlar hatırlamaktır" diyen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hutbeye şöyle devam etti:Erbaş, hutbenin bir bölümünü İngilizce de irat ettiDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkçe ve İngilizce devam ettiği hutbede şunları söyledi:Tüm insanların dokunulmaz haklarını doya doya yaşamasının önemine işaret eden Erbaş, ibadet özgürlüğünün ve mabet dokunulmazlığının korunmasının toplumsal barışa ve dünya barışına katkı sağladığını vurguladı.Erbaş, dünyada her üç dört saniyede bir insanın açlıktan öldüğüne vurgu yaparak, "Her üç dört saniyede bir insan da tokluktan, fazla yemekten ölüyor. İslam’ın bir denge dini olarak zekat, infak, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ilkelerinin ne denli önemli olduğu bu tabloda ne kadar da vurucu bir şekilde kendini gösteriyor" dedi.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha sonra Türkçe olarak sürdürdüğü hutbesinde, "Sana ölüm gelinceye kadar Rabb'ine kulluk et." ilahi emrine boyun eğerek, ramazan mektebinde kazanılan güzel hasletlerin hayat boyunca korunmasını, ramazanın huzur, bereket ve samimiyetinin hayatın her anına taşınmasını tavsiye etti.Yahya Kemal Beyatlı'nın "Süleymaniye'de Bayram Sabahı" şiirinin bazı dizelerini okuyarak hutbesini tamamlayan Erbaş, daha sonra camideki vatandaşlarla bayramlaştı.‘İngilizce kısmında öne çıkan mesajları vermek istedik’Bayram namazının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Erbaş, bu sene ramazan ayının çok bereketli geçtiğini anlatarak, "Ülkemizde, pek çok şehrimizde, pek çok camimizde vatandaşlarımızla cemaatimizle beraber olduk. Teravih namazları çok coşkulu geçti. İki yıl teravih namazını camilerde kılamamıştık. Onun özlemini bu sene gidermiş olduk. Hakikaten geçmiş yıllara göre bu yıl teravih namazları daha coşkulu oldu. İlk teravihi Ayasofya'da kılmıştık. Tabii bizim iki yıllık bir beklentimiz vardı ama Ayasofya 88 sene sonra teravihlerine kavuştu" diye konuştu.Erbaş, hutbenin bir kısmının İngilizce olarak yapmasına ilişkin şunları kaydetti:

