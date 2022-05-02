https://tr.sputniknews.com/20220502/diyanet-isleri-baskani-erbas-uluslararasi-ilahiyat-projesi-mezunlarini-ulkelerinde-imam-yapiyoruz-1056007705.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Uluslararası İlahiyat Projesi mezunlarını ülkelerinde imam yapıyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Uluslararası İlahiyat Projesi mezunlarını ülkelerinde imam yapıyoruz

Diyanet TV’ye açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü faaliyetleri anlattı. Erbaş... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T03:11+0300

2022-05-02T03:11+0300

2022-05-02T03:12+0300

ali erbaş

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

imam

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayramların ibadet ve sevinç günleri olduğunu belirterek, "Bu bayram günlerini fırsat bilip görüşmeleri, ziyaretleri sıklaştırmak lazım. Tatil gibi kullanmamak lazım" ifadelerini kullandı.Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Erbaş, ramazan ayının son iftarında Diyanet TV ekranlarından canlı olarak yayımlanan 'İftarı Beklerken' programına konuk oldu.Süleymaniye Camii'nin bahçesinden yayınlanan programda sunucu Necip Karakaya'nın sorularını cevaplandıran Erbaş, bugün hem bayrama ulaşmanın sevincini ve heyecanını hem de Ramazan ayının bitmesinin hüznünü yaşadıklarını söyledi.Ramazan ayının aynı zamanda bir disiplin eğitimi olduğunu ifade eden Erbaş, "İftar sofrasında oturduğunuz zaman o bir dakikayı beklemek zorundasınız. Burada disiplini öğretiyor, sahur da aynı şekilde. Namaz vakitleri de esasında bize bunu öğretiyor. Bu vakitlere uymak da insanı disipline ediyor. İbadetlerin hangi tarafından alıp onu tahlil etmeye çalışsak mutlaka bir hikmet görüyoruz. İbadetlerin hikmeti saymakla bitmez" dedi.'Bayram gazetemizin üçüncü sayısını çıkardık'Erbaş, Diyanet Bayram Gazetesi'nin üçüncü sayısının okuyucularıyla buluştuğunu belirterek, "Geçen yıl ramazan ayında birinci sayısını çıkarmıştık ve sonra Kurban Bayramı'nda ikinci sayısını, bu sene yine Ramazan Bayramı'nda üçüncüsünü çıkardık. Diyanet İşleri Başkanlığımız Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Hızlı çalışıyorlar, seçici davranıyorlar ve seçkin isimlerden yazılar ve söyleşiler alıyorlar" ifadelerini kullandı.'Yurt dışında 10 binin üzerinde gönüllü elçimiz var'Türkiye Diyanet Vakfının yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü faaliyetleri anlatan Başkan Erbaş, şunları kaydetti:'UİP mezunlarını ülkelerinde imam yapıyoruz'Başkan Erbaş, Uluslararası İlahiyat Projesine de (UİP) değinerek, "Şu ana kadar 700 mezun verdik ve 700 de talebemiz var. Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da, İsviçre'de, Avusturalya, İngiltere ve Amerika’da doğmuş, büyümüş, liseyi bitirmiş gençleri getiriyoruz, Türkiye'de onlara ilahiyat fakültesi okutuyoruz ve sonra ülkelerine gönderip orada resmi imam olarak görev veriyoruz ve çok faydalı oluyorlar. Onlar sadece mihrapta imamlık yapmıyorlar aynı zamanda irşad ve eğitim faaliyetlerinde bulunuyorlar" görüşünü paylaştı.Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının bu yıl ramazan ayı içerisinde yurt içinde ve yurt dışında 100 milyona yakın ihtiyaç sahibine ramazan paketi dağıttığını söyledi.

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ali erbaş, diyanet işleri başkanlığı, imam