https://tr.sputniknews.com/20220502/edirnede-kontrolden-cikan-otomobil-nehre-uctu-2si-agir-3-yarali-1056031684.html
Edirne'de kontrolden çıkan otomobil nehre uçtu: 2'si ağır 3 yaralı
Edirne'de kontrolden çıkan otomobil nehre uçtu: 2'si ağır 3 yaralı
Edirne’de kontrolden çıkan bir otomobilin Tunca Nehri'ne uçtuğu kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T22:20+0300
2022-05-02T22:20+0300
2022-05-02T22:20+0300
türkiye
edirne
otomobil
nehir
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Edirne'ye bağlı Değirmenyeni köyünde kolu bulunan Tunca Nehri'ne, kontrolden çıkan bir otomobil uçtu. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce otomobilin içinden 3 kişi çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından 3 kişi hastanelere sevk edildi.
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edirne, otomobil, nehir
Edirne'de kontrolden çıkan otomobil nehre uçtu: 2'si ağır 3 yaralı
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Edirne’de kontrolden çıkan bir otomobilin Tunca Nehri'ne uçtuğu kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
Edirne'ye bağlı Değirmenyeni köyünde kolu bulunan Tunca Nehri'ne, kontrolden çıkan bir otomobil uçtu.
Çevredekilerin haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekiplerce otomobilin içinden 3 kişi çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından 3 kişi hastanelere sevk edildi.