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Edirne'de kontrolden çıkan otomobil nehre uçtu: 2'si ağır 3 yaralı
Edirne'de kontrolden çıkan otomobil nehre uçtu: 2'si ağır 3 yaralı
Edirne’de kontrolden çıkan bir otomobilin Tunca Nehri'ne uçtuğu kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T22:20+0300
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türkiye
edirne
otomobil
nehir
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Edirne'ye bağlı Değirmenyeni köyünde kolu bulunan Tunca Nehri'ne, kontrolden çıkan bir otomobil uçtu. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce otomobilin içinden 3 kişi çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından 3 kişi hastanelere sevk edildi.
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edirne, otomobil, nehir

Edirne'de kontrolden çıkan otomobil nehre uçtu: 2'si ağır 3 yaralı

22:20 02.05.2022
© İHA / MEHMET BASMACIEdirne'de kontrolden çıkan bir otomobilin Tunca Nehri'ne uçtuğu kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Edirne'de kontrolden çıkan bir otomobilin Tunca Nehri'ne uçtuğu kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© İHA / MEHMET BASMACI
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Edirne’de kontrolden çıkan bir otomobilin Tunca Nehri'ne uçtuğu kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
Edirne'ye bağlı Değirmenyeni köyünde kolu bulunan Tunca Nehri'ne, kontrolden çıkan bir otomobil uçtu.
Çevredekilerin haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekiplerce otomobilin içinden 3 kişi çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından 3 kişi hastanelere sevk edildi.
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