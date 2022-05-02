https://tr.sputniknews.com/20220502/ermenistan-turkiye-ile-sinirlarin-yeniden-belirlenmesi-konusunda-herhangi-bir-anlasma-yok-1056028930.html
Ermenistan: Türkiye ile sınırların yeniden belirlenmesi konusunda herhangi bir anlaşma yok
Ermenistan: Türkiye ile sınırların yeniden belirlenmesi konusunda herhangi bir anlaşma yok
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile sınırların yeniden belirlenmesi konusunda... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T20:31+0300
2022-05-02T20:31+0300
2022-05-02T20:31+0300
dünya
ermenistan
türkiye
sınır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052152710_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_00ea88948e7833fcf63a1242316e53e4.jpg
Hunanyan, “Medyada çıkan ilgili haberlere yanıt olarak, Türkiye ile sınırların yeniden belirlenmesi konusunda herhangi bir görüşme ve anlaşma olmadığını belirtmek istiyoruz. Gündemde böyle bir konu yok" ifadelerini kullandı.Moskova 14 Ocak'ta, Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki görüşmeye ev sahipliği yapmıştı. Taraflar arasındaki bir sonraki görüşme 24 Şubat'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşmişti.
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052152710_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_966619c85c910c8e7a867c63989e20cd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ermenistan, türkiye, sınır
Ermenistan: Türkiye ile sınırların yeniden belirlenmesi konusunda herhangi bir anlaşma yok
Abone ol
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile sınırların yeniden belirlenmesi konusunda herhangi bir görüşme ve anlaşma olmadığını belirtti.
Hunanyan, “Medyada çıkan ilgili haberlere yanıt olarak, Türkiye ile sınırların yeniden belirlenmesi konusunda herhangi bir görüşme ve anlaşma olmadığını belirtmek istiyoruz. Gündemde böyle bir konu yok" ifadelerini kullandı.
Moskova 14 Ocak'ta, Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki görüşmeye ev sahipliği yapmıştı. Taraflar arasındaki bir sonraki görüşme 24 Şubat'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşmişti.