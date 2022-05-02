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Ermenistan: Türkiye ile sınırların yeniden belirlenmesi konusunda herhangi bir anlaşma yok
Ermenistan: Türkiye ile sınırların yeniden belirlenmesi konusunda herhangi bir anlaşma yok
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile sınırların yeniden belirlenmesi konusunda... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
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Hunanyan, “Medyada çıkan ilgili haberlere yanıt olarak, Türkiye ile sınırların yeniden belirlenmesi konusunda herhangi bir görüşme ve anlaşma olmadığını belirtmek istiyoruz. Gündemde böyle bir konu yok" ifadelerini kullandı.Moskova 14 Ocak'ta, Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki görüşmeye ev sahipliği yapmıştı. Taraflar arasındaki bir sonraki görüşme 24 Şubat'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşmişti.
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ermenistan, türkiye, sınır

Ermenistan: Türkiye ile sınırların yeniden belirlenmesi konusunda herhangi bir anlaşma yok

20:31 02.05.2022
© AATürkiye - Ermenistan
Türkiye - Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© AA
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile sınırların yeniden belirlenmesi konusunda herhangi bir görüşme ve anlaşma olmadığını belirtti.
Hunanyan, “Medyada çıkan ilgili haberlere yanıt olarak, Türkiye ile sınırların yeniden belirlenmesi konusunda herhangi bir görüşme ve anlaşma olmadığını belirtmek istiyoruz. Gündemde böyle bir konu yok" ifadelerini kullandı.
Moskova 14 Ocak'ta, Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki görüşmeye ev sahipliği yapmıştı. Taraflar arasındaki bir sonraki görüşme 24 Şubat'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşmişti.
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