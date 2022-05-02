Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220502/fatih-altayli-ben-dezenformasyon-yapiyorsam-dun-yakaladiginizi-acikladiginiz-adam-neyin-nesi-1056018289.html
Fatih Altaylı: Ben dezenformasyon yapıyorsam, dün yakaladığınızı açıkladığınız adam neyin nesi
Fatih Altaylı: Ben dezenformasyon yapıyorsam, dün yakaladığınızı açıkladığınız adam neyin nesi
Emniyet Genel Müdürlüğü, e-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddialarına ilişkin HaberTürk yazarı Fatih Altaylı hakkında suç... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T13:26+0300
2022-05-02T13:27+0300
türkiye
fatih altaylı
e-devlet
hack
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1043260550_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5d8c4fc727e13d71931486f25e063315.jpg
Fatih Altaylı bugünkü yazısında, "Beni suçlayan Emniyet Genel Müdürlüğü dün resmi bir açıklama ile beni ve başka birçok kişiyi 'Dolandırmaya çalışan' kişinin yakalandığını söylüyor. Haydaaaa! Ben dezenformasyon yapıyorsam, dün yakaladığınızı açıkladığınız adam neyin nesi! Bursa’da oturan 17 yaşında bir gençmiş. Öyle diyorsunuz açıklamanızda. Söylesenize ben dezenformasyon yapıyorsam, bu çocuk aralarında Ahmet Hakan’ın da, Fatih Portakal’ın, Nevşin Mengü’nün de bulunduğu sayısını bilmediğimiz kişinin, en gizli bilgilerini nasıl ele geçirmiş! Onca gazeteci yazıp söyledi, sonunda ben yazınca harekete geçtiniz ve açıklamalarınızda sadece benim adıma yer vererek faili yakaladınız. Sağolun." ifadesini kullandı.Altaylı şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220501/e-devletin-hacklendigi-iddiasiyla-gazetecileri-dolandirmaya-calisan-17-yasindaki-cocuk-yakalandi-1056003928.html
https://tr.sputniknews.com/20220427/gazeteci-ibrahim-haskologlu-tahliye-edildi-1055893053.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1043260550_198:0:1158:720_1920x0_80_0_0_d738485093be5e070487ffb71d6f57ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fatih altaylı, e-devlet, hack

Fatih Altaylı: Ben dezenformasyon yapıyorsam, dün yakaladığınızı açıkladığınız adam neyin nesi

13:26 02.05.2022 (güncellendi: 13:27 02.05.2022)
© DHAFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
Emniyet Genel Müdürlüğü, e-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddialarına ilişkin HaberTürk yazarı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Altaylı bugün yazısında Emniyet'e, "Ben dezenformasyon yapıyorsam, dün yakaladığınızı açıkladığınız adam neyin nesi" yanıtını verdi.
Fatih Altaylı bugünkü yazısında, "Beni suçlayan Emniyet Genel Müdürlüğü dün resmi bir açıklama ile beni ve başka birçok kişiyi 'Dolandırmaya çalışan' kişinin yakalandığını söylüyor. Haydaaaa! Ben dezenformasyon yapıyorsam, dün yakaladığınızı açıkladığınız adam neyin nesi! Bursa’da oturan 17 yaşında bir gençmiş. Öyle diyorsunuz açıklamanızda. Söylesenize ben dezenformasyon yapıyorsam, bu çocuk aralarında Ahmet Hakan’ın da, Fatih Portakal’ın, Nevşin Mengü’nün de bulunduğu sayısını bilmediğimiz kişinin, en gizli bilgilerini nasıl ele geçirmiş! Onca gazeteci yazıp söyledi, sonunda ben yazınca harekete geçtiniz ve açıklamalarınızda sadece benim adıma yer vererek faili yakaladınız. Sağolun." ifadesini kullandı.
Polis, polisi aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
TÜRKİYE
e-Devlet'in 'hacklendiği' iddiasıyla gazetecileri dolandırmaya çalışan 17 yaşındaki çocuk yakalandı
Dün, 21:48
Altaylı şunları kaydetti:

"Ama hem beni yalancılıkla suçlayıp hem de benim de aralarında bulunduğum birçok insanın bilgilerini ele geçiren, bundan menfaat elde etmek isteyen birinin varlığını kabul etmek ve yakalamak nasıl oluyor onu da anlamadım. Mağduru suçlamaktansa, “Yazılar ve açıklamalar ihbar kabul edilerek yapılan operasyon sonucunda adı geçen kişilerin bilgilerini henüz belirlenemeyen bir yolla ele geçiren bir kişi yakalandı” demek ağırınıza mı gidiyor! İlle “suç duyurusu” falan diyerek vatandaşı bir tehdit, bir sindirme girişiminde bulunmak mı lazım! Bulunun isterseniz. Karşılıklı “Bulunuşuruz”.Çok şükür Adalet’ten, gerçek Adalet'ten asla korkmadık. Korkanlardan olmadık. Ha bu arada aklınızda bulunsun. Suç dolandırıcılık değil. “Devlette kalması gereken kişisel bilgileri ele geçirmek yoluyla şantaj” suçu. Biz dolandırılmadık. Bilgilerimiz ele geçirildi. Devletimize emanet bilgilerimiz.

İbrahim Haskoloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
TÜRKİYE
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi
27 Nisan, 15:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала