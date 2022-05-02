Fatih Altaylı: Ben dezenformasyon yapıyorsam, dün yakaladığınızı açıkladığınız adam neyin nesi

"Ama hem beni yalancılıkla suçlayıp hem de benim de aralarında bulunduğum birçok insanın bilgilerini ele geçiren, bundan menfaat elde etmek isteyen birinin varlığını kabul etmek ve yakalamak nasıl oluyor onu da anlamadım. Mağduru suçlamaktansa, “Yazılar ve açıklamalar ihbar kabul edilerek yapılan operasyon sonucunda adı geçen kişilerin bilgilerini henüz belirlenemeyen bir yolla ele geçiren bir kişi yakalandı” demek ağırınıza mı gidiyor! İlle “suç duyurusu” falan diyerek vatandaşı bir tehdit, bir sindirme girişiminde bulunmak mı lazım! Bulunun isterseniz. Karşılıklı “Bulunuşuruz”.Çok şükür Adalet’ten, gerçek Adalet'ten asla korkmadık. Korkanlardan olmadık. Ha bu arada aklınızda bulunsun. Suç dolandırıcılık değil. “Devlette kalması gereken kişisel bilgileri ele geçirmek yoluyla şantaj” suçu. Biz dolandırılmadık. Bilgilerimiz ele geçirildi. Devletimize emanet bilgilerimiz.