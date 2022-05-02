https://tr.sputniknews.com/20220502/fennovoima-rosatom-ile-hanhikivi-1-nukleer-santrali-insaatina-iliskin-anlasmayi-feshetti-1056026746.html
Fennovoima, Rosatom ile Hanhikivi-1 Nükleer Santrali inşaatına ilişkin anlaşmayı feshetti
Fennovoima, Rosatom ile Hanhikivi-1 Nükleer Santrali inşaatına ilişkin anlaşmayı feshetti
Finlandiya nükleer enerji şirketi Fennovoima, Rus nükleer enerji kurumu Rosatom ile yaptığı Hanhikivi-1 Nükleer Enerji Santrali anlaşmasını oluşan gecikmeler... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T18:58+0300
2022-05-02T18:58+0300
2022-05-02T18:58+0300
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rosatom
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Fennovoima’dan yapılan açıklamada, Hanhikivi-1 Nükleer Enerji Santrali anlaşmasının, oluşan gecikmeler nedeniyle ve RAOS Project’in projeyi gerçekleştiremeyeceği gerekçesiyle feshedildiği belirtildi.Son yıllarda projenin hayata geçirilmesinde önemli gecikmeler yaşandığına, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun ise proje ile ilgili riskleri sadece artırdığına dikkat çekilen açıklamada, RAOS Project ile işbirliğinin yanı sıra tasarım, lisanslama ve saha çalışmalarının derhal sonlandırılacağı kaydedildi.Rosatom: Fennovoima’nın Hanhikivi-1 projesinden çıkma kararından hayal kırıklığına uğradıkRosatom’dan bugün yapılan açıklamada ise Fennovoima yönetiminin Hanhikivi-1 Nükleer Enerji Santrali anlaşmasını feshetme kararından duyulan hayal kırıklığı dile getirildi.“Bu kararın gerekçeleri kesinlikle anlaşılmaz. Proje ilerliyor, Fennovoima CEO'sunun şirket hissedarlarına ve medyada defalarca bildirdiği üzere işveren ve yüklenici arasında ekip çalışması kurulmuş durumda” denilen açıklamada, RAOS Project’in taahhütlerini vicdani bir şekilde yerine getirdiği, düzenleyici kuruluş tarafından nükleer santral inşası için lisans verilmesi için gerekli ana belgelerin daha geçen yıl işverene iletildiği ve Fennovoima’nın belgeleri nisan/mayıs ayında düzenleyiciye teslim etmesi beklendiği vurgulandı.Açıklamada, “Rosatom, uluslararası faaliyetlerinde tüm yükümlülüklerinin koşulsuz olarak yerine getirilmesi ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Mevcut anlaşmalara ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak çıkarlarımızı savunma hakkımızı saklı tutuyoruz” ifadeleri yer aldı.
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Fennovoima, Rosatom ile Hanhikivi-1 Nükleer Santrali inşaatına ilişkin anlaşmayı feshetti
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Finlandiya nükleer enerji şirketi Fennovoima, Rus nükleer enerji kurumu Rosatom ile yaptığı Hanhikivi-1 Nükleer Enerji Santrali anlaşmasını oluşan gecikmeler nedeniyle ve Rosatom’un alt yüklenicisi RAOS Project’in projeyi gerçekleştiremeyeceği gerekçesiyle feshetti.
Fennovoima’dan yapılan açıklamada, Hanhikivi-1 Nükleer Enerji Santrali anlaşmasının, oluşan gecikmeler nedeniyle ve RAOS Project’in projeyi gerçekleştiremeyeceği gerekçesiyle feshedildiği belirtildi.
Son yıllarda projenin hayata geçirilmesinde önemli gecikmeler yaşandığına, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun ise proje ile ilgili riskleri sadece artırdığına dikkat çekilen açıklamada, RAOS Project ile işbirliğinin yanı sıra tasarım, lisanslama ve saha çalışmalarının derhal sonlandırılacağı kaydedildi.
Rosatom: Fennovoima’nın Hanhikivi-1 projesinden çıkma kararından hayal kırıklığına uğradık
Rosatom’dan bugün yapılan açıklamada ise Fennovoima yönetiminin Hanhikivi-1 Nükleer Enerji Santrali anlaşmasını feshetme kararından duyulan hayal kırıklığı dile getirildi.
“Bu kararın gerekçeleri kesinlikle anlaşılmaz. Proje ilerliyor, Fennovoima CEO'sunun şirket hissedarlarına ve medyada defalarca bildirdiği üzere işveren ve yüklenici arasında ekip çalışması kurulmuş durumda” denilen açıklamada, RAOS Project’in taahhütlerini vicdani bir şekilde yerine getirdiği, düzenleyici kuruluş tarafından nükleer santral inşası için lisans verilmesi için gerekli ana belgelerin daha geçen yıl işverene iletildiği ve Fennovoima’nın belgeleri nisan/mayıs ayında düzenleyiciye teslim etmesi beklendiği vurgulandı.
Açıklamada, “Rosatom, uluslararası faaliyetlerinde tüm yükümlülüklerinin koşulsuz olarak yerine getirilmesi ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Mevcut anlaşmalara ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak çıkarlarımızı savunma hakkımızı saklı tutuyoruz” ifadeleri yer aldı.