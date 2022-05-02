https://tr.sputniknews.com/20220502/fifa-trabzonsporun-sampiyonluk-kutlama-goruntulerini-paylasti-1056031779.html
FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini paylaştı
FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini paylaştı
FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle paylaştı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T22:22+0300
2022-05-02T22:22+0300
2022-05-02T22:26+0300
spor
trabzonspor
fifa
şampiyon
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FIFA, resmi Twitter hesabından, Spor Toto Süper Ligi'nin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasındaki görsel şöleni, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle yayınladı.Pazartesi motivasyonu notuyla yapılan paylaşımda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan görüntüye yer verdi.
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trabzonspor, fifa, şampiyon
FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini paylaştı
22:22 02.05.2022 (güncellendi: 22:26 02.05.2022) Abone ol
FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle paylaştı.
FIFA, resmi Twitter hesabından, Spor Toto Süper Ligi'nin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasındaki görsel şöleni, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle yayınladı.
Pazartesi motivasyonu notuyla yapılan paylaşımda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan görüntüye yer verdi.