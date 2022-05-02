https://tr.sputniknews.com/20220502/galatasarayda-secim-11-haziranda-yapilacak-1056030318.html
Galatasaray'da seçim 11 Haziran'da yapılacak
Galatasaray'da seçim 11 Haziran'da yapılacak
Galatasaray, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 11 Haziran Cumartesi günü yapılacağını açıkladı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T21:33+0300
2022-05-02T21:33+0300
2022-05-02T21:40+0300
spor
galatasaray
seçim
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Sarı-kırmızılı kulüpte Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nun tarihi belli oldu. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" denildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray, seçim
Galatasaray'da seçim 11 Haziran'da yapılacak
21:33 02.05.2022 (güncellendi: 21:40 02.05.2022) Abone ol
Galatasaray, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 11 Haziran Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpte Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nun tarihi belli oldu.
Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" denildi.