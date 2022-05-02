https://tr.sputniknews.com/20220502/galatasarayda-secim-11-haziranda-yapilacak-1056030318.html

Galatasaray'da seçim 11 Haziran'da yapılacak

Galatasaray'da seçim 11 Haziran'da yapılacak

Galatasaray, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 11 Haziran Cumartesi günü yapılacağını açıkladı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

seçim

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Sarı-kırmızılı kulüpte Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nun tarihi belli oldu. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" denildi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, seçim