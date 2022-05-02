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Güney Kore'de açık alanda maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Güney Kore'de açık alanda maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Kovid-19 salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine giren Güney Kore'de, açık alanda maske takma zorunluluğuna son verildi. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
güney kore
koronavirüs
maske
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Yonhap'ın haberine göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 84 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, Güney Kore'de son 3 ayın en düşük günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 17 milyon 295 bin 733'e çıktı. Son 24 saatte virüs nedeniyle 83 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece, ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 22 bin 958'e yükseldi. Hükümet, Ekim 2020'den bu yana yürürlükte olan açık alanda maske kullanma zorunluluğunu bugünden itibaren kaldırdı.
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güney kore, koronavirüs, maske

Güney Kore'de açık alanda maske takma zorunluluğu kaldırıldı

14:17 02.05.2022 (güncellendi: 14:20 02.05.2022)
© AFP 2022 / JUNG YEON-JEGüney Kore
Güney Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© AFP 2022 / JUNG YEON-JE
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Kovid-19 salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine giren Güney Kore'de, açık alanda maske takma zorunluluğuna son verildi.
Yonhap'ın haberine göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 84 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, Güney Kore'de son 3 ayın en düşük günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.
Ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 17 milyon 295 bin 733'e çıktı. Son 24 saatte virüs nedeniyle 83 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece, ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 22 bin 958'e yükseldi.
Hükümet, Ekim 2020'den bu yana yürürlükte olan açık alanda maske kullanma zorunluluğunu bugünden itibaren kaldırdı.
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