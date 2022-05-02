https://tr.sputniknews.com/20220502/iddia-mossad-iran-devrim-muhafizlarinin-turkiyedeki-suikast-planini-cokertti-1056020340.html
İddia: Mossad, İran Devrim Muhafızları'nın Türkiye'deki suikast planını çökertti
İddia: Mossad, İran Devrim Muhafızları'nın Türkiye'deki suikast planını çökertti
İddialara göre İran Devrim Muhafızları'nın Türkiye, Fransa ve Almanya'da planladığı suikastler Mossad tarafından önlendi. Adı açıklanmayan bir Avrupa ülkesinde... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T14:52+0300
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İsrail basınını, istihbarat servisi Mossad, İran'ın İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu'nda görevli bir İsrailli diplomatı öldürme planını çökerttiği iddialarına yer verdi. İlk olarak İngiltere merkezli muhalif Iran International internet sitesinin ortaya attığı iddiaya göre İstanbul'daki diplomatın yanı sıra Almanya'da görev yapan bir ABD generali ve Fransa'daki bir gazeteci de planın hedefindeydi. Hatta adı belirtilmeyen bir Avrupa ülkesinde bu planla bağlantılı olarak bir İran Devrim Muhafızları mensubunun da göz altına alındığı öne sürüldü. İsrailli diplomatların doğruladığı söylenen plan sebebiyle gözaltına alınan bu kişi, suikastlere hazırlık için 150 bin dolar para aldığını ve hedefteki 3 kişinin öldürülmesi halinde kendisine 1 milyon dolarlık ödül sözü verildiğini anlattı. Söz konusu iddianın gerçekliğine dair İsrail veya Türkiye'den henüz resmi bir açıklama yok. Şubat ayında Mossad'ın son 2 yıl içinde Türkiye'deki İsraillileri hedef alan 12 saldırıyı önlediği haberleri de basına yansımıştı.
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İddia: Mossad, İran Devrim Muhafızları'nın Türkiye'deki suikast planını çökertti
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İddialara göre İran Devrim Muhafızları'nın Türkiye, Fransa ve Almanya'da planladığı suikastler Mossad tarafından önlendi. Adı açıklanmayan bir Avrupa ülkesinde de bu planla ilgili bir kişinin gözaltında olduğu öne sürüldü. Taraflardan konuya dair resmi açıklama gelmedi.
İsrail basınını, istihbarat servisi Mossad, İran'ın İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu'nda görevli bir İsrailli diplomatı öldürme planını çökerttiği iddialarına yer verdi.
İlk olarak İngiltere merkezli muhalif Iran International internet sitesinin ortaya attığı iddiaya göre İstanbul'daki diplomatın yanı sıra Almanya'da görev yapan bir ABD generali ve Fransa'daki bir gazeteci de planın hedefindeydi.
Hatta adı belirtilmeyen bir Avrupa ülkesinde bu planla bağlantılı olarak bir İran Devrim Muhafızları mensubunun da göz altına alındığı öne sürüldü. İsrailli diplomatların doğruladığı söylenen plan sebebiyle gözaltına alınan bu kişi, suikastlere hazırlık için 150 bin dolar para aldığını ve hedefteki 3 kişinin öldürülmesi halinde kendisine 1 milyon dolarlık ödül sözü verildiğini anlattı.
Söz konusu iddianın gerçekliğine dair İsrail veya Türkiye'den henüz resmi bir açıklama yok.
Şubat ayında Mossad'ın son 2 yıl içinde Türkiye'deki İsraillileri hedef alan 12 saldırıyı önlediği haberleri de basına yansımıştı.