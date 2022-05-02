https://tr.sputniknews.com/20220502/iett-otobusu-araziye-uctu-ekinler-zarar-gordu-3-4-tane-erik-agacim-var-hepsini-yikmis-1056014718.html

İETT otobüsü araziye uçtu, ekinler zarar gördü: 'Erik ağaçlarımın hepsini yıkmış'

İETT otobüsü araziye uçtu, ekinler zarar gördü: 'Erik ağaçlarımın hepsini yıkmış'

İstanbul Sultangazi'de sefere kısa süre önce başlayan İETT otobüsü yol kenarındaki araziye uçtu. Otobüsün henüz yolcu almamış olması olası bir facianın önüne... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T11:42+0300

2022-05-02T11:42+0300

2022-05-02T11:46+0300

iett

kaza

türkiye

otobüs

ağaç

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İstanbul'daki kaza, Yunus Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Kısa süre önce sefere başlayan ve henüz yolcu almamış olan İETT otobüsünün iddiaya göre freni arıza yaptı.Durumu fark eden şoför, çevreye zarar vermemek için otobüsün direksiyonunu yol kenarındaki araziye çevirdi. Otobüs hızla araziye doğru uçtu. Sürücü kendi imkanlarıyla otobüsten çıkarken, henüz yolcu almamış olması olası bir facianın önüne geçti.'8 senedir burayı ekiyorum'Kazadan dolayı arazideki ekinleri zarar gören Beyihe Sarıyer, "Sabah 08.00'da kalktım. Bana bahçemizde otobüs daldı dediler. 8 senedir burayı ekiyorum. Kazadan dolayı ekinlerim zarar gördü. 3-4 tane erik ağacım var hepsini yıkmış" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220425/yokus-asagi-kayan-iett-otobusu-15-araca-carparak-durabildi-1055821082.html

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iett, kaza, otobüs, ağaç