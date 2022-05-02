İstanbul'da 1 Mayıs etkinliklerinde görevli polislere sadece sandviç verildiği iddiasına yalanlama

Ayrıca saat 05.30'da göreve başlayan ve uzun süre mesai yapan personelimize her iki kumanya da verilmiştir. Personelimizin önemli bir bölümü iftar öncesinde istirahate ayrılmıştır. İstanbul'da gün içinde dağıtılan toplam kumanya sayısı 11 binden fazladır. Büyük fedakarlıklarla çalışan mesai arkadaşlarımızın her türlü ihtiyacı karşılanmış, bundan sonra da karşılanmaya devam edecektir. Durum bu kadar açık olmasına rağmen her yıl bu tip dedikodular üretilmektedir. Bunu istismar ederek siyasete alet edenleri esefle karşılıyoruz."