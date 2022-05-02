https://tr.sputniknews.com/20220502/italya-ekoloji-bakani-cingolani-sirketlere-rus-gazini-ruble-olarak-odemelerine-izin-verilmeli-1056027826.html
İtalya Ekoloji Bakanı Cingolani: Şirketlere Rus gazını ruble olarak ödemelerine izin verilmeli
İtalya Ekoloji Bakanı Cingolani: Şirketlere Rus gazını ruble olarak ödemelerine izin verilmeli
İtalya Ekolojik Geçiş Bakanı Roberto Cingolani, Brüksel'deki AB Enerji Bakanları Konseyi öncesinde Politico’ya verdiği demeçte, şirketlere Rusya'dan tedarik... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T19:43+0300
2022-05-02T19:43+0300
2022-05-02T19:43+0300
ekonomi
ruble
rus doğal gazı
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Cingolani, “Biz yasal çerçeve ve sonuçlarıyla ilgilenirken, şirketlerin Rus doğalgazı için en az birkaç ay ruble cinsinden ödeme yapmalarına izin vermenin doğru olacağını düşünüyorum” dedi.Cingolani, Rus doğalgazını ruble olarak ödemenin yasal sonuçlarını tam olarak anlamanın aylar alabileceğini belirterek, “Petrol ve gaz şirketlerinin daha sonra yaptırımları ihlal etmekle suçlanmamak için ruble ile ödeme riskini göze alamadıklarını sanıyorum, ancak aynı zamanda ruble olarak ödememe riskini de alamazlar” ifadelerini kullandı.Bakan ayrıca, Avrupa Komisyonu'ndan böyle bir imkanın sağlanacağına dair hızlı ve net bir açıklama yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.
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ruble, rus doğal gazı
İtalya Ekoloji Bakanı Cingolani: Şirketlere Rus gazını ruble olarak ödemelerine izin verilmeli
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İtalya Ekolojik Geçiş Bakanı Roberto Cingolani, Brüksel'deki AB Enerji Bakanları Konseyi öncesinde Politico’ya verdiği demeçte, şirketlere Rusya'dan tedarik edilen yakıt için ödemeleri geçici olarak ruble cinsinden yapmalarına izin verilmesi gerektiğini söyledi.
Cingolani, “Biz yasal çerçeve ve sonuçlarıyla ilgilenirken, şirketlerin Rus doğalgazı için en az birkaç ay ruble cinsinden ödeme yapmalarına izin vermenin doğru olacağını düşünüyorum” dedi.
Cingolani, Rus doğalgazını ruble olarak ödemenin yasal sonuçlarını tam olarak anlamanın aylar alabileceğini belirterek, “Petrol ve gaz şirketlerinin daha sonra yaptırımları ihlal etmekle suçlanmamak için ruble ile ödeme riskini göze alamadıklarını sanıyorum, ancak aynı zamanda ruble olarak ödememe riskini de alamazlar” ifadelerini kullandı.
Bakan ayrıca, Avrupa Komisyonu'ndan böyle bir imkanın sağlanacağına dair hızlı ve net bir açıklama yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.