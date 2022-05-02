https://tr.sputniknews.com/20220502/izmirde-hafif-ticari-aracin-carptigi-otomobil-takla-atti-1056011060.html

İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı otomobil takla attı

İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı otomobil takla attı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T09:31+0300

2022-05-02T09:31+0300

2022-05-02T09:31+0300

türkiye

trafik kazası

izmir

araç

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İzmir Bayraklı'da, , orta şeritte seyir halinde olan Ö.T. idaresindeki hafif ticari araç, sağ şeritte ilerleyen otomobile arkadan çarpmasıyla H.C. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın devamında ise başka bir hafif ticari araç sürücüsü M.Y. de kaza sonucu aniden duran araca çarparak durabildi.Kazada, otomobildeki yolcu K.A. hafif şekilde yaralandı.Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220301/ak-parti-balikesir-milletvekili-mustafa-canbey-trafik-kazasi-gecirdi-1054340352.html

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trafik kazası, izmir, araç