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İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı otomobil takla attı
İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı otomobil takla attı
İzmir’in Bayraklı ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T09:31+0300
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trafik kazası
izmir
araç
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İzmir Bayraklı'da, , orta şeritte seyir halinde olan Ö.T. idaresindeki hafif ticari araç, sağ şeritte ilerleyen otomobile arkadan çarpmasıyla H.C. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın devamında ise başka bir hafif ticari araç sürücüsü M.Y. de kaza sonucu aniden duran araca çarparak durabildi.Kazada, otomobildeki yolcu K.A. hafif şekilde yaralandı.Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220301/ak-parti-balikesir-milletvekili-mustafa-canbey-trafik-kazasi-gecirdi-1054340352.html
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trafik kazası, izmir, araç

İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı otomobil takla attı

09:31 02.05.2022
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURTİzmir'de aracın çarptığı otomobil takla attı
İzmir'de aracın çarptığı otomobil takla attı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
İzmir Bayraklı'da, , orta şeritte seyir halinde olan Ö.T. idaresindeki hafif ticari araç, sağ şeritte ilerleyen otomobile arkadan çarpmasıyla H.C. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Kazanın devamında ise başka bir hafif ticari araç sürücüsü M.Y. de kaza sonucu aniden duran araca çarparak durabildi.
Kazada, otomobildeki yolcu K.A. hafif şekilde yaralandı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, trafik kazası geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
POLİTİKA
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, trafik kazası geçirdi
1 Mart, 18:41
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