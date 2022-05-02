https://tr.sputniknews.com/20220502/izmirde-hafif-ticari-aracin-carptigi-otomobil-takla-atti-1056011060.html
İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı otomobil takla attı
İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı otomobil takla attı
İzmir’in Bayraklı ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T09:31+0300
2022-05-02T09:31+0300
2022-05-02T09:31+0300
türkiye
trafik kazası
izmir
araç
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İzmir Bayraklı'da, , orta şeritte seyir halinde olan Ö.T. idaresindeki hafif ticari araç, sağ şeritte ilerleyen otomobile arkadan çarpmasıyla H.C. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın devamında ise başka bir hafif ticari araç sürücüsü M.Y. de kaza sonucu aniden duran araca çarparak durabildi.Kazada, otomobildeki yolcu K.A. hafif şekilde yaralandı.Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220301/ak-parti-balikesir-milletvekili-mustafa-canbey-trafik-kazasi-gecirdi-1054340352.html
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trafik kazası, izmir, araç
İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı otomobil takla attı
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
İzmir Bayraklı'da, , orta şeritte seyir halinde olan Ö.T. idaresindeki hafif ticari araç, sağ şeritte ilerleyen otomobile arkadan çarpmasıyla H.C. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Kazanın devamında ise başka bir hafif ticari araç sürücüsü M.Y. de kaza sonucu aniden duran araca çarparak durabildi.
Kazada, otomobildeki yolcu K.A. hafif şekilde yaralandı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.