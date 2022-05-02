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https://tr.sputniknews.com/20220502/izmirde-uyusturucu-operasyonu-38-kisi-tutuklandi-1056010436.html
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 38 kişi tutuklandı
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 38 kişi tutuklandı
İzmir'de polisin Ramazan Bayramı öncesinde düzenlediği 24 operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 52 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yüklü... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T08:49+0300
2022-05-02T08:49+0300
türkiye
izmir
uyuşturucu
operasyon
tutuklama
gözaltı
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İzmir polisi 24 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 859 gram esrar- skunk maddesi, 3 kilo 16 gram bonzai, 3 kilo 408 gram metamfetamin, 1 kilo 505 gram kokain, 1043 ecstasy, 229 captagon, 1188 sentetik ecza, 3 hassas terazi, 8 tabanca, 2 tüfek, 7 şarjör ile 77 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 38'i tutuklanırken 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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izmir, uyuşturucu, operasyon, tutuklama, gözaltı

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 38 kişi tutuklandı

08:49 02.05.2022
© DHAİzmir'de uyuşturucu operasyonu: 38 kişi tutuklandı
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 38 kişi tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© DHA
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İzmir'de polisin Ramazan Bayramı öncesinde düzenlediği 24 operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 52 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 38' i tutuklandı.
İzmir polisi 24 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 859 gram esrar- skunk maddesi, 3 kilo 16 gram bonzai, 3 kilo 408 gram metamfetamin, 1 kilo 505 gram kokain, 1043 ecstasy, 229 captagon, 1188 sentetik ecza, 3 hassas terazi, 8 tabanca, 2 tüfek, 7 şarjör ile 77 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 38'i tutuklanırken 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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