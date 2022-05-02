https://tr.sputniknews.com/20220502/karsta-kaybolan-cocuk-icin-arama-calismasi-baslatildi-1056008032.html

Kars'ta kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı

Kars'ta kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı

Kars'ta hayvanları otlatmaya giden ve evine dönmeyen 12 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T03:31+0300

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türkiye

çocuk

kayıp

kars

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Kars'ta merkeze bağlı Halefoğlu köyünde sabah saatlerinde kuzenleriyle hayvanlarını otlatmaya giden Selma ve Oktay Altun çiftinin 12 yaşındaki çocukları Tarık Altun, sağanak yağışının etkili olmasıyla eve gönderildi.Kuzenleri saat 17.00 sularında dönünce Tarık'ın eve gelmediğini öğrendi. Bunun üzerine yaklaşık 100 traktör ile 500 köylü arama çalışması başlattı.Arama çalışmalarında bir sonuç alamayan köy halkı havanın kararmasıyla durumu Jandarma, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve köy korucularına bildirildi.Köye gelen ekipler, köylülerin de katımlıyla arama çalışması başlattı. Termal kameraların da kullanıldığı arama çalışması şiddetli sağanak altında devam ediyor.Kaybolan 12 yaşındaki Tarık'ın amcasının oğlu Reşo Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanları otlatırken iki gruba ayrıldıklarını belirterek şunları kaydetti:

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çocuk, kayıp, kars