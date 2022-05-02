https://tr.sputniknews.com/20220502/kastamonuda-tekstil-sektoru-icin-kenevir-uretimine-baslaniyor-1056020033.html

Kastamonu'da tekstil sektörü için kenevir üretimine başlanıyor

Kastamonu'da tekstil sektörü için kenevir üretimine başlanıyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine elyaflaştırma ve pamuklaştırma fabrikası kurulacak olması nedeniyle çiftçiler uzun bir aradan sonra yeniden kenevir (kendir)... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T14:24+0300

2022-05-02T14:24+0300

2022-05-02T14:24+0300

türkiye

kastamonu

kenevir

kenevir üretimi

tarım

tekstil

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da kenevir ekimiyle ilgili açıklamasının ardından Kastamonu'da çalışmalar başladı. Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nde geçen yıl kendiri elyaflaştırma ve pamuklaştırma tesisinin kurulması için Anadolu Kenevir Endüstri AŞ'ye yer tahsisi yapıldı.Bu sürecin ardından Anadolu Kenevir Endüstri AŞ de ilçede 22 köyde bulunan 750 dönüm arazide 46 çiftçiyle sözleşme imzaladı. Fabrikanın 2023'te tamamlanması planlanırken bu yıl yapılan ekimden elde edilecek ürün tohumluk ve Ar-Ge için kullanılacak. İlçede gelecek yıl 10 bin dekar alanda kenevir ekimi yapılması planlanıyor.‘Türkiye'de ilk defa kenevirin sözleşmeli tarımını yapıyoruz’Anadolu Kenevir Endüstri AŞ Genel Müdürü Uğur Gazanker, yaklaşık 1.5 yıl önce sürece başladıklarını belirtti. Kenevirin öneminden bahseden Gazanker, şunları dile getirdi:‘Türkiye ve Türkiye'nin komşu ülkeleri dahil ilk fabrika olacak’Kendirle ilgili fabrika sayısının dünyada da az olduğunu söyleyen Gazanker, şöyle devam etti:‘20 yıl sonra ilk defa kenevir ekiyoruz, kenevir iyi bir üründü’Çiftçilerden Kamil Mütevellioğlu ise keneviri değerlendirecekleri bir yer olmadığı için uzun yıllar ekmediklerini anlattı. Mütevellioğlu, "Çocukluğumuzda ekiyorduk, 20 yıl sonra ilk defa kenevir ekiyoruz. Kenevir iyi bir üründü. Çiftçiler bütün ihtiyaçlarını kendir ile gideriyordu. Kendir toprağı güçlendiriyor, hastalıkları alıyor. Eskiden kendir tarlasına sarımsak ekiyorduk. Bu yıl kendir ektik seneye sarımsak ekeceğiz. Kendir ekilen yerde sarımsak çok güzel oluyor. Projeden memnununuz. Kendir ekmenin masrafı yok, ekmesi biçmesi makineyle yapılıyor" diye konuştu.

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kastamonu, kenevir, kenevir üretimi, tarım, tekstil