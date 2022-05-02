https://tr.sputniknews.com/20220502/kerkukte-yogun-kum-firtinasi-nedeniyle-50-kisi-bogulma-tehlikesi-gecirdi-1056007189.html

Kerkük'te yoğun kum fırtınası nedeniyle 50 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Kerkük'te yoğun kum fırtınası nedeniyle 50 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Irak'ın batı ve güney illeri başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösteren kum fırtınası Kerkük kentinde onlarca kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T01:58+0300

2022-05-02T01:58+0300

2022-05-02T01:58+0300

dünya

kerkük

boğulma

kum fırtınası

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Kerkük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte yoğun kum fırtınasından dolayı onlarca kişinin nefes darlığı ve boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.Kent merkezi ve civardaki köylerden 50 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği aktarılan açıklamada, bunların büyük bir kısmının hastaneye kaldırıldığı, tıbbi müdahalenin ardından da taburcu edildiği kaydedildi.

kerkük

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kerkük, boğulma, kum fırtınası