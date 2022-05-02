https://tr.sputniknews.com/20220502/kerkukte-yogun-kum-firtinasi-nedeniyle-50-kisi-bogulma-tehlikesi-gecirdi-1056007189.html
Kerkük'te yoğun kum fırtınası nedeniyle 50 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Kerkük'te yoğun kum fırtınası nedeniyle 50 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Irak'ın batı ve güney illeri başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösteren kum fırtınası Kerkük kentinde onlarca kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T01:58+0300
2022-05-02T01:58+0300
2022-05-02T01:58+0300
dünya
kerkük
boğulma
kum fırtınası
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Kerkük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte yoğun kum fırtınasından dolayı onlarca kişinin nefes darlığı ve boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.Kent merkezi ve civardaki köylerden 50 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği aktarılan açıklamada, bunların büyük bir kısmının hastaneye kaldırıldığı, tıbbi müdahalenin ardından da taburcu edildiği kaydedildi.
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kerkük, boğulma, kum fırtınası
Kerkük'te yoğun kum fırtınası nedeniyle 50 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
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Irak'ın batı ve güney illeri başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösteren kum fırtınası Kerkük kentinde onlarca kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu.
Kerkük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte yoğun kum fırtınasından dolayı onlarca kişinin nefes darlığı ve boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.
Kent merkezi ve civardaki köylerden 50 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği aktarılan açıklamada, bunların büyük bir kısmının hastaneye kaldırıldığı, tıbbi müdahalenin ardından da taburcu edildiği kaydedildi.